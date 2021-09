Fiyatlar Rekor Artış Gördü

Resmi rakamlar, Tüketici Fiyatları Endeksi ile ölçülen yaşam maliyetindeki artışın, Ağustos'tan bu yana %3,2'ye ulaştığını gösteriyor. Restoranlarda ve eğlence ve yemek için daha yüksek fiyatlar, bir önceki aya göre %2'den artışla yükselişin arkasında kaldı. Düşük giyim ve ayakkabı fiyatları nedeniyle geçim maliyeti Temmuz ayında daha yavaş arttı.

Ancak Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Ağustos ayında "geçici" olarak nitelendirdiği fiyat artışlarını çok fazla okuma konusunda dikkatli olunması çağrısında bulundu. Dışarıda yeme ve içme geçen ay, Out Out to Help Out Programının yürütüldüğü ve akşam yemeklerinin Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri devlet destekli %50'ye varan yemeklerde %50 indirim aldığı ağustos ayına kıyasla daha pahalıydı.

Aynı zamanda, ağırlama ve turizm sektörlerindeki işletme sahipleri, pandemiden en kötü şekilde etkilenen bazı sektörlere yardımcı olmak için tasarlanmış bir KDV indirimi aldı.

ONS ulusal istatistikçi yardımcısı Jonathan Athow şunları söyledi:

"Ancak, bunun büyük bir kısmı geçici olacak, çünkü geçen yıl, Restoran ve kafe fiyatları Yardımda Yiyin programı nedeniyle önemli ölçüde düşerken, bu yıl fiyatlar yükseldi." Bu yılın ağustos ayında nakliye maliyetleri de arttı. Ortalama benzin fiyatları, bir yıl önce sokağa çıkma kısıtlamaları altında seyahatin azaltıldığı litre başına 113,1 peni ile karşılaştırıldığında, litre başına 134.6 pence olarak gerçekleşti. İkinci el araba fiyatları da kısmen fiyat artışlarından sorumluydu - sadece bir ayda %4,9 arttı. Nisan ayından bu yana, yeni model kıtlığı nedeniyle 'den fazla arttı.

Capital Economics'te kıdemli İngiltere ekonomisti Ruth Gregory, BBC Radio 4'ün Bugün Programına, Ağustos ayında görülen fiyat artışlarının 2020'de mevcut olan indirimler nedeniyle "neredeyse kaçınılmaz" olduğunu söyledi.

"Yıllık bir karşılaştırma olan enflasyon, geçen yıla göre her zaman güçlü görünecekti" dedi. "Bu artışın bir kısmı gerçek faktörleri de yansıtıyor. Özellikle, artan küresel nakliye maliyetlerinin ve personel eksikliğinin gıda fiyatları enflasyonunu artırdığını görüyoruz."

Bununla birlikte, enflasyonun Kasım ayına kadar %4'ü aşarak yaşam maliyetinin hızla artmaya devam etmesini de bekliyor.

En son resmi rakamlar, tüketici harcamalarını ve ılımlı fiyatları frenlemek için faiz oranlarının yükseltilmesi gerekip gerekmediği konusundaki tartışmalara katkıda bulunacak. Enflasyon şimdi İngiltere Merkez Bankası'nın maliyet artışlarını sabit tutmayı amaçlayan %2 hedefini aşıyor.

Ancak Capital Economics, enflasyonun gelecek yıl neredeyse aynı keskinlikte düşeceğini ve İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi'nin 2023'e kadar faiz oranlarını yükseltmesinin beklenmediğini belirtiyor.

Merkez bankasının başkan yardımcısı Ben Broadbent, Temmuz ayında, daha yüksek maliyet tahminlerine rağmen ekonomiyi canlandırma çabalarını durdurmayacağını söyledi.

"Önümüzdeki birkaç ay içinde [enflasyonun] daha da ileri gideceğini bilsek de, perakende mal fiyatlarındaki mevcut enflasyonun başlı başına 18 ila 24 ay sonra daha yüksek enflasyon anlamına gelmesi gerektiğine ikna olmadım. Para politikası" dedi.

Mal fiyatlarındaki enflasyonun çoğunun, 2022'nin başlarında "düşmesi" muhtemel olan petrol fiyatlarındaki artışlar ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle olduğunu söyledi.