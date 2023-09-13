Artan maliyetlerden kaynaklı olarak evine gıda götürmekte zorluk çeken, işletmesini güçlendirmek isteyen esnafa yeni bir umut kapısı oluştu. Ticaret Bakanı Prof.Dr.Ömer Bolat İzmirli esnaflarla bir araya geldi. İzmir'deki esnafın kalkınabilmesi yeniden ayaklanabilmesi için 100 milyon TL'lik kredi tahsilatını müjdeledi.

İzmirli vatandaşlara müjde olarak duyurulan ve büyük bir sevinçle karşılanan kredinin detayları da belli oldu. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Birliği başkanı Erdem Hünü konu ile ilgili müjdeli haberi vatandaşa aktardı. Başkan Erdem Hünü şu ifadeleri kullandı:

“Düşük faizli uygun vadeli bütün esnaf ve sanatkarlar faydalanabilecek.”

100 BİN TL DÜŞÜK FAİZLİ ESNAF KREDİSİ NEDİR?

Bu kredi dar gelirli esnaf tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından yapılan açıklama sonrası kredinin detayları merak edildi. İzmir Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile Halk Bankası tarafından esnafa sunulacak olan bu kredi teklifi %15 faizli olarak verilecek. 1, 3 ya da 6 aylık dönemler halinde geri ödenebilecek. 5 yıl vadeli olarak sunulan bu krediden İzmir'de yaşayan tüm esnaf ve sanatkarlar faydalanabilecek.

İHRACATTA KREDİ PAYI 10 KATI ARTTI!

Ticaret Bakanı Bolat'ın açıklamalarında Merkez Bankası'nın ihracatçılara yönelik sunmuş olduğu reeskont kredi hacminin de yükselttiğini paylaştı. Buna göre bir buçuk milyar TL olan kredi hacmi 3 milyar TL'ye çıkarıldı. Sonuç olarak bir buçuk aylık dönemde ihracatçılara sunulan finansman desteği 10 katı arttırılmış olundu.

BAKAN BOLAT: “TEK HANELİ ENFLASYONU HEDEFLİYORUZ”

Bolat'ın sözlerinde Türkiye Yüzyıl'ı ifadesi yer alıyordu. Açıklamalarına şunları ekleyerek konuşmasını tamamladı: “Eğitimden sağlığa, savunmadan enerjiye, adaletten çevre projelerine, sanayiden tarıma her alanda millete hizmet vermeye devam edeceğiz. Ekonomi yol haritamızı belirledik. Enflasyon problemi var hayat pahalılığı problemi var. Bunu inşallah bu 3 yıllık dönemde başaracağız. 2026 yılı hedefi olarak tek haneli rakamlara düşmek hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”