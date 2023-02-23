THY Tüm Öğrenciler İçin Tüm Uçuşlarda Net Yüzde 50 İndirim Yaptı! 10 Nisan Son Tarih

Bilindiği üzere ülkemizde yaşanan depremin ardından depremzedelerin barınabilmesi için üniversiteler uzaktan eğitime geçmişti ve KYK yurtları depremzedeler için açılmıştı. Bu kararın ardından milyonlarca öğrenci ailesinin yaşadığı evlere geri dönmek zorunda kaldı veya YÖK’ün yaptığı karar değişikliği ile yeniden üniversiteye döndü. Hatta bazı öğrenciler önce yurttan eşyalarını toplamak için üniversite okuduğu şehre gitti. Tam aile evine dönmüşken YÖK’ün yeni kararıyla yeniden KYK yurduna gitmişti.

Bu durumda kalan milyonlarca öğrencinin mağduriyetini gidermek isteyen Türk Hava Yolları, 12 Şubat 2023 tarihinden 10 Nisan 2023 tarihine kadar yapılacak olan seferlerde öğrenciler için yüzde 50 indirim yapma kararı aldı. Türkiye’nin her şehrinde yaşayan ve okuyan öğrencileri kapsayan bu karar sevinçle karşılandı.

THY’nin internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, söz konusu tarihler arasında yapılacak iç hat uçuşlarında net bilet ücreti üzerinden yüzde 50 indirim yapılacağı açıklandı ve konuya ilişkin detaylı bilgiye yer verildi.

Öğrencilerin her anında yanında olduğunu söyleyen THY, öğrenciler yeni keşiflere, sevdiklerine ve okullarına hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşsın diye, Türk Hava Yolları ayrıcalıklarını öğrencilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirdiğini belirtti. Öğrencilere çeşitli alanlarda avantajlar sundu. Bu avantajlardan yararlanmak için de online kaydınızı gerçekleştirip öğrenci olduğunuzu THY’ye bildirmeniz yeterli oluyor.

Kampanyadan faydalanan öğrencilere iç hatlarda 10 Nisan 2023 tarihine kadar yüzde 50, sonraki uçuşlarda da yüzde 20 indirim tanınırken dış hatlarda da yüzde 10’a varan indirim sağlanıyor. Bunun yanı sıra uluslararası uçuşlarda 40 kg bagaj hakkı veriliyor ve yurt içi uçuşlarda da ekstra bagaj ücretinde indirimler yapılıyor.

Avantajlar bunlarla da bitmiyor. Uluslararası uçuşlarda bir kereye mahsus olmak üzere ücretsiz bilet değişikliği hakkı veriliyor. Üstelik yeni üye olan kişilere fazladan 1000 Mil ve toplamda 2000 hoş geldin Mil’i hesabına tanımlanıyor. Bununla birlikte 2022 sonuna kadar yaptıkları tüm uçuşlardan yüzde 25 daha fazla Mil kazanılmasına olanak tanınıyor.

THY ÖĞRENCİ İNDİRİMİ NASIL YAPILIR?

Türk Hava Yolları’nın öğrencilere özel hazırladığı indirim kampanyasından yararlanmak isteyen kişilerin önce üye olması gerekmektedir. Ardından THY’ye öğrenci bildirimi yapılmalıdır. Kişilerin yaşadıkları ülkelere göre M&S hesaplarına tanım yapmaları veya öğrenciliği kanıtlamak için online bildirim formunu doldurması gerekebilmektedir.

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından öğrenci bildiriminiz onaylanacaktır. Alınan onayın ardından Miles&Smiles hesabınıza giriş yapın ve bilet alırken “öğrenci” yolcu tipini seçerek indiriminize erişin.

THY ÖĞRENCİ ONAYI NASIL ALINIR?

Türkiye’de öğrenim gören öğrenciler eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysa, öğrenci bildirimleri otomatik olarak yapılacaktır. Otomatik tanımlanmaması durumunda THY üyelik hesabınıza giriş yapın ve ardından “Kişisel Bilgilerim” alanına tıklayın. “İndirim Çeşitleri” kısmında yer alan “Öğrenci” seçeneğini işaretleyerek “Kaydet” butonuna basın. Dileyen vatandaşlar öğrenci bildirimi işlemini THY satış ofislerinden de gerçekleştirebilir.

Öğrenci bildirimini tamamlayan öğrenciler kampanyayı uygulamak için bilet alırken Miles&Smiles üyelik girişini yapmalıdır. Alınacak bilet için parkur ve tarih belirlenirken yolcu tiplerini “öğrenci” olarak seçmelidir.