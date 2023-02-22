Banka hesaplarınıza ödemeler yatacak: Bugün gün içinde ödemenizi 3 bankadan alın!

TC. kimlik numarasına göre ödemeler bugün itibariyle başlıyor. Bankalardan yapılan açıklama ile birlikte daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olan kişiler düzenli olarak ödeme yapmışlarsa t.c. kimlik numarası ile banka şubelerine gitmeden başvuru yapabilecekler.

Sadece özel bankaların başlatmış olduğu Bu kampanyada en çok tercih edilen bankaların başında gelen Denizbank Kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu doğru ile birlikte de kimlik numarası ile başvuru yapan müşterilere Acil para desteği sağlayacağını duyurdu.

Özel bankalar üzerinden eğer bu Kredi kampanyasına katılarak hızlı bir şekilde onay almak istiyorsanız belirtilen Kredi politikalarına uygun bir müşteri olmanız ile birlikte hemen anında 36 ay vadeye kadar onay alabileceksiniz.

Almış olduğunuz bu krediler de banka sizlere başvuru yapmış olmanız durumunda sorgulama yapacak ve sorgulama sonucunda hem faiz oranlarını hem de ne kadar kredi onayı almış olduğunuz limiti sizlere söyleyecektir.

DenizBank'tan anında kredi Onayı

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu çok kolay bir şekilde yapılıyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek oturduğumuz yerden 7gün 24saat Bu banka için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

DenizBank kredi başvurusu için SMS atmak istiyorsanız cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek Kredi mi yazılı boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına bu mesajı gönderin.

Göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere hemen sonuç verecek ve sonucunuza göre hızlı bir şekilde kredi onayı sunacaktır. Onaylanan Kredi tutarını en yakın banka şubesine giderek hemen kullanabileceksiniz.

Akbank'tan sms ile de internet üzerinden başvuru yaparak onay alın

Akbank yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte özellikle kendi bankası'nda hesabı olan müşterilere Akbank direkt uygulamasını kullanarak ihtiyaç kredisi kampanyası yapıyor. Akbank üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli ve toplamda da 36 ay vadeli olarak bu kredileri hızlı bir şekilde kullanabilirler. Akbank SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen müşteriler hep belirtilen Kredi şartlarında hemen onay verecektir. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı da yazarak 4425 numarasına mesaj olarak gönderin.

Finansbank TC kimlik numaranız üzerinden 50.000 TL'ye kadar onay veriyor

Finansbank üzerinden yapılan kampanya ile birlikte t.c. kimlik numarasına 5030 numarasına mesaj atan kişilere 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı aldığı mesajı geliyor. 5030 numarasını atmış olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere kredi onayı verirse bu onaylanan tutar kadar kredi en yakın banka şubesinden istediğiniz zaman kullanabileceksiniz.