Elon Musk'ın Çıkmak İstediği Twitter İçin Sırada Ne Var?

Twitter'ı satın almak için yaptığı anlaşmadan çekilmek istediğini açıkladıktan sonra hafta sonunu Idaho'da Sun Valley Konferansı'nda geçirdi.

Sahnede, esasen kayıt dışı konuştu, ancak odadaki bir kaynak CNN'nin baş medya muhabiri Brian Stelter'e Musk'ın anlaşmadan çekilme kararını üçe katladığını ve her şeyin botlarla ilgili olduğunu iddia ettiğini söyledi.

Stelter Pazar günü Güvenilir Kaynaklar'da "Musk başlangıçta bot sorununu çözeceğini söyledi" dedi. "Şimdi söylediği aynı sorun, anlaşmayı yapmasını engelliyor."

New York Times muhabiri Lauren Hirsch, Musk'ın teklifinin ilk ortaya çıkmasından bu yana olayların ilginç bir şekilde birleştiğini söyledi. Musk'ın muhtemelen anlaşmanın çoğunu finanse etmek için güvendiği Tesla'nın hisseleri de dahil olmak üzere borsa "temelde uçurumdan düştü" .

Musk'ın, satın alma teklifinin -neredeyse yaptığı andan itibaren- gerçekleşeceğinden şüphe duymasının bir nedeni bu olabilir. Hirsch, "Orada bir tür hançer fırlatır ve sonra uzaklaşırdı ve niyetinin ne olduğunu asla tam olarak bilmiyorduk" dedi.

En azından Cuma gününe kadar, Musk'ın avukatı Twitter'a sosyal medya platformunun orijinal anlaşmanın "birden çok hükmünü maddi olarak ihlal ettiği" için anlaşmadan çekildiğini belirten bir mektup gönderene kadar.

Twitter, Musk'ı mahkemeye verme sözü vererek karşılık veriyor.

Bazıları, Musk'ın botlarla ilgili endişelerinin anlaşmadan çıkmak için bir bahane olup olmadığını sorguladı.

Washington Post ulusal muhabiri Philip Bump, asıl amacının ne olduğunu söylemenin zor olduğunu söyledi ancak Musk'ın "eksantrik bir karakter" olduğunu kabul etti.

Bump, "Amerikan siyasetine çok hızlı bir şekilde karıştığını açıklamasının yankılarından biraz etkilendim" dedi.

Twitter bazıları tarafından "solcu elitist bir örgüt" olarak algılandı ve şimdi liberter muhafazakar tarafından ele geçirilecek ve yeniden şekillendirilecek.

Musk Twitter'ın devralınmasının potansiyel bir faydalanıcısı, Capitol'deki 6 Ocak şiddetinin ardından platformdan ünlü bir şekilde yasaklanan eski Başkan Donald Trump. Yakın zamanda bir Alaska siyasi mitinginde sahneye çıktı ve Musk'ı "boğa--t sanatçısı" olarak etiketledi ve Twitter anlaşmasından çekilme kararını "çürük" olarak nitelendirdi.

Şimdi en büyük sorulardan biri, çalışanlarından reklam gelirine ve hisse fiyatına kadar Twitter'a ne olacağı. Hisse senedi Pazartesi günü %5 daha düştü.

Insider'ın baş medya muhabiri Claire Atkinson, efsanenin Nisan ayından beri devam ettiğini ve çalışanların patronlarının kim olacağını hala bilmediklerini söyledi.

Atkinson, "Platformda reklam vermeyi düşünüyorsanız, 'Bu ürün uygun mu?' bilmek istersiniz." Dedi. "Peki onların kuralları nelerdir?"

Stelter, botların şüphesiz Twitter için bir sorun olduğunu söyledi, ancak ne kadar yaygın oldukları hala belirsiz. Ancak Musk, bunlardan ortalama bir kullanıcıdan daha fazla etkilenebilir.

Stelter, "Burada olanlardan şüpheleniyorum, Musk Twitter'da ortalama bir kullanıcıdan çok farklı bir deneyime sahip" dedi. "BS yanıtları ve spam tarafından boğulmuş."