Tesla Bitcoin'den Çekiliyor Mu?

Tesla, geçen yılın ikinci çeyreğinde satın aldığı Bitcoin'in %75'ini sattığını söyledi.

Bu satış, yaygın olarak Tesla'nın Bitcoin'den çekilmesi olarak yorumlandı.

Tesla, ikinci çeyrek mali sonuçlarını açıklarken, ikinci çeyrekte Bitcoin satışından mali tablolarına 936 milyon dolarlık bir giriş olduğunu söyledi.

Tesla, geçtiğimiz yıl Bitcoin pazarına girmiş ve Şubat 2021'de 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın aldığını açıklamıştı.

Aynı çeyrekte Bitcoin varlıklarının 'unu sattı ve bilançosuna 272 milyon dolar ekledi. İlk çeyreğin sonunda Tesla'nın yaklaşık 2.000 Bitcoin'i vardı. Bu %75'lik satıştan elde edilen 936 milyon dolarlık gelir, ürünün ortalama 29.000 dolar fiyatla satıldığı anlamına geliyor.

Bu satış, yaygın olarak Tesla'nın Bitcoin'den çekilmesi olarak yorumlandı.