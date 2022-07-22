Merkez Bankası Faiz Oranlarını Sabit Tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık repor ihale faiz oranını 'te sabitledi. Bu, TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında art arda yedinci gün faiz oranlarını değiştirmemesi oldu. Kurun kararlaştırılmasından önce 17.73 seviyesine yükselen dolar/TL, kararın ardından 17.68 olacak.

Merkez Bankası; değerleme sürecini tamamlayan kredi, teminat ve likidite politikası adımlarının para politikası aktarım mekanizmalarının etkinliğini artırmak için kullanılmaya devam edileceğini yineledi. Önceki metinden tek fark, "kredi" kelimesinin eklenmesiydi. Metin şimdi "artan istihdam benzer ekonomilere kıyasla daha olumlu" ifadesi ile destekleniyor.

PPC tarafından yapılan değerlendirme şu şekilde:



Para Politikası Kurulu, politika faizine eşdeğer haftalık repo ihale faizinin 'te kalmasına karar verdi.

Jeopolitik risklerin artan etkisi olumsuz etkilenmeye devam etmiş ve küresel ekonomik aktivitenin daha da yavaşlamasına neden olmuştur. Gelecekteki küresel ekonomik büyüme tahminleri, resesyon olasılığını artırarak aşağı yönlü revize edilmeye devam ediyor.



Ticaret yasakları, yüksek ve dalgalı emtia fiyatları ve başta temel gıda olmak üzere bazı sektörlerde devam eden arz darboğazları nedeniyle artan küresel gıda güvenliği belirsizliği, uluslararası düzeyde üretici ve tüketici fiyatlarını yönlendiriyor ve yükselişe neden oluyor.

Yüksek küresel enflasyonun enflasyon beklentileri ve uluslararası finans piyasaları üzerindeki etkisi yakından izlenmektedir. Ancak gelişmiş ekonomilerdeki merkez bankaları, artan enerji fiyatları, arz ve talep dengesizlikleri ve sıkı işgücü piyasalarının enflasyonu artırmasının beklenenden daha uzun sürebileceğini vurguladı.

Her ülkedeki çeşitli ekonomik görünümlere göre gelişmiş ülkelerde para politikası adımları ve merkez bankaları arasındaki iletişim farklılıkları devam etmektedir. Merkez bankalarının finansal piyasalarda artan belirsizliğe karşı geliştirdiği yeni destek uygulamaları ve araçları ile çözüm bulma çabalarını çeşitlendirmenin artırdığını görüyoruz.



İkinci çeyrekte, dış talebin olumlu etkisiyle yılın başında güçlü büyüme devam etti. Artan istihdam, karşılaştırılabilir bir ekonomiden daha olumludur. Sürdürülebilir faktörlerin büyümenin bileşimindeki payı artarken, turizm cari dengeyi önemli ölçüde iyileştirmeye devam ediyor.

Ayrıca, artan enerji fiyatları ve başlıca ihracat pazarlarındaki olası durgunluk, cari hesabı riske atıyor.

Ödemeler dengesinin sürdürülebilir düzeyde tutulması fiyat istikrarı için önemlidir. Her ne kadar ivme kaybettiği gözlemlense de, kredi büyüme hızı ve iktisadi faaliyetin amacına göre eriştiği fon havuzu yakından takip edilmektedir.

Kurul, güçlendirilen makroihtiyati politikayı kararlılıkla uygulayacak ve gerektiğinde ek tedbirler alacaktır.

Yükselen enflasyon, jeopolitik gelişmelere bağlı olarak yükselen enerji maliyetleri, ekonomik temellerden uzak fiyat oluşumunun etkisi ve yükselen küresel enerji, gıda ve tarım fiyatlarından kaynaklanan güçlü negatif arz şokları ile gözlenen etkisi devam etmektedir. Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin, sürdürülebilir fiyat ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik adımlar ile dünya barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle başlayacağını ve kararlılıkla atılacağını öngörüyor.