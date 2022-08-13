Teşkilat Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor, Teşkilat 3. Sezon Hangi Tarihte Yayınlanacak?

Pazar akşamlarında TRT 1 ekranlarında güçlü bir oyuncu kadrosu ve başarılı bir hikaye ile izleyici karşısına çıkmakta olan Teşkilat dizisi yeni sezonu ile merak konusu oldu. Dizinin Eylül ayında yeni bölümleri ile ekrana gelmesi beklenirken projede 2. sezondan farklı hangi olayların yaşanacağı da merak edildi. Projenin oyuncularının kısa süre içerisinde sete çıkması beklenirken “Teşkilat dizisi 3. sezon ne zaman başlayacak, hangi tarihte yayınlanacak?” sorusunun yanıtı araştırıldı.

Bir süre önce görkemli bir bölüm ile 2. sezon finalini gerçekleştiren Teşkilat dizisinde önemli bir ayrılık yaşanmış ve projenin hayranları bu ayrılık karşısında şaşkınlıklarını gizleyememişti. Dizi, ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul'un vedası ile magazin gündeminin üst sıralarında yer almış ve ünlü oyuncunun diziye vedası hakkında çok sayıda paylaşım gerçekleştirmişti. Peki Çağlar Ertuğrul kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisinde Serdar isimli karaktere hayat veriyor ve dizinin başrol oyuncusu olarak performans sergiliyordu. Teşkilat dizisine veda etmesi ile gündeme bomba gibi düşen ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, vermiş olduğu karar ile dizi hayranlarını üzüntüye boğmuştu. Peki Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisine veda mı etti, Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisinde neden yok, neden ayrıldı? Projenin izleyici grubu açıklanan bu habere başta inanmamıştı fakat ünlü oyuncu ve yapımcı resmi bir açıklama gerçekleştirmişti. Yapımcı ile ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul'un veda mesajı yayınlaması ardından dizi izleyicileri de bu haberi kabul etme durumunda kalmıştı.

Pek çok hafta boyunca reyting oranlarında birincilik koltuğuna oturan Teşkilat dizisi başrol oyuncusu olan Çağlar Ertuğrul'un diziye veda etmesi ile çok önemli bir kayıp yaşamış ve bu gelişme ile adından söz ettirmişti. Yaz mevsimi boyunca Çağlar Ertuğrul'un yerine diziye katılacak olan oyuncu merak edilmiş fakat bir ismin bulunmadığı açıklanmıştı. Proje hakkında edinilen son bilgilere göre Teşkilat dizisinin 3. sezon için çekimlere başladığı açıklanırken başrol erkek oyuncusunun ise henüz bulunamadığı bilgisine ulaşıldı.

Dizi yapımcısı hala diziye veda eden ünlü oyuncunun yerine geçecek oyuncu arayışına devam ederken hangi ismin seçileceği ise merak konusu oldu. Yapım şirketi bu görevi ile çok önemli bir yüklenirken seçilecek olan oyuncu ise tartışma konusu oldu. Serdar karakteriyle Teşkilat dizisinde çok sevilen ünlü oyuncu, dizi ile bütünleşmiş ve adeta projenin ayrılmaz bir parçası olmuştu. Çağlar Ertuğrul'un yerine gelecek olan oyuncunun önemli ve zor bir görevi bulunuyor. Seyirci kitlesi tarafından oldukça benimsenen Serdar karakterini unutturmak projeye dahil olacak olan oyuncunun görevi olarak düşünülüyor.

Yunus Emre Yıldırımer isimli oyuncunun proje dahil olacağı iddia edildi fakat ünlü isim henüz konu hakkında resmi bir açıklamada bulunmadı. Peki Yunus Emre Yıldırımer kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Ünlü isim kariyer hayatına Hatırla Sevgili dizisi ile adım atmış ve kısa süre içerisinde kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanmıştı. Fatih Harbiye ve Güz Gülleri gibi projelerde de rol alan ünlü isim, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli projede yer alarak hayranlarının ilgisini toplamıştı. Daha sonra başrol erkek oyuncusu olarak Adı Sevgi dizisinde rol alan Yunus Emre Yıldırımer bir talihsizlik yaşadı ve Adı Sevgi dizisi kısa süre içerisinde yayın hayatını sonlandırdı.