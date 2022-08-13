Ceren Benderlioğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Hayatı ve Biyografisi!

ATV ekranlarında yaz sezonunda yayın hayatına başlayan İçimizdeki Ateş isimli televizyon dizisi projesinde performans sergileyen ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, dizinin erken final yapması sebebiyle hayranlarına veda etmişti. Ünlü isim, dram türünde izleyici karşısına çıkan ve hukuk temalı olan proje sebebiyle merak içerisinde bekleniyor ve sergileyeceği oyunculuk performansı ile heyecan uyandırıyordu. İzlenme oranlarında düşük oranlar elde eden İçimizdeki Ateş isimli dizi projesi ne yazık ki kısa süre içerisinde final yaparak ekranlara veda etti ve kemik izleyici grubunu da üzüntüye boğdu.

Burak Sevinç ile birlikte başrolü paylaşan Ceren Benderlioğlu, İçimizdeki Ateş dizisinde sadece 5 bölüm boyunca oyunculuk performansı sergileyebilmişti. Yayın ömrü kısa olan dizi 5 bölüm sonrasında ekran hayatını sonlandırma kararı almıştı. Güzel oyuncu Ceren Benderlioğlu ise bu sıralarda dinleniyor ve yeni projesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Ünlü isim sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşım ile dikkat çekici bir mesaj yayınladı.

Ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu boydan çekildiği bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu ve beyaz renkli mini elbisesi ile çok sayıda beğeni topladı. Sosyal medya hesabı üzerinden fotoğrafını paylaşan yetenekli isim Ceren Benderlioğlu fotoğraf paylaşımının altına yazmış olduğu yazı ile de gündemde yer aldı. Ünlü isim dualarını okuduğunu, nazar boncuklarını ve cevşenini taktığını ifade ederken bu şekilde sosyal medya hesabı üzerinden post attığını söyledi. Ünlü oyuncunun hayranları ise Ceren Benderlioğlu'nu çok beğendi ve fotoğrafın altına bazı yorumlarda bulundu. “Bu ne güzellik” şeklinde yorum yazan ünlü oyuncunun takipçileri dikkatleri üzerine çekti.

Ceren Benderlioğlu son dönemde rol aldığı projelerde bazı talihsizlikler yaşamış ve bu sebeple kendisinden beklenen çıkışı gerçekleştirememişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli proje ani bir şekilde final kararı alarak yayın hayatını sonlandırmıştı. Daha sonra İçimizdeki Ateş dizisi de erken final yaparak oyuncunun hayranlarını üzüntüye boğdu.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yaşadığı problemin sebebi ile final yaptığı açıklanmış ve bu sebeple dizi hayranları büyük bir üzüntü yaşamıştı. Ceren Benderlioğlu ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizinin devam edip edemeyeceği belli olmadığı için kendisine gelen teklifleri değerlendirememiş ve bir sezonu boş geçirmek durumunda kalmıştı. Bir senelik bir ara ardından tekrardan ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, İçimizdeki Ateş isimli projede performans sergilemeye başlamıştı. Ceren Benderlioğlu ile Burak Sevinç arasındaki ekran uyumu her ne kadar beğeni toplasa da İçimizdeki Ateş dizisinin yayın ömrü uzun olmamıştı. İçimizdeki Ateş dizisi bitti mi, final mi yaptı, neden yok?

Ceren Benderlioğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Hangi Dizilerde Rol Aldı?

Kadıköy İstanbul'da 1 Ekim 1983 senesinde dünyaya gelen güzel oyuncu Ceren Benderlioğlu Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Ünlü oyuncunun Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalıştığı bilinmektedir ve ünlü isim üniversitede okuduğu sırada tanıştığı Tümay Özokur ile oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

6 Temmuz 2010 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Emir Benderlioğlu ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Ceren Şekerci'nin Nur adında bir kızı da bulunmaktadır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli televizyon dizisi projesinde geniş bir kitleye hitap eden ünlü isim, daha sonra İçimizdeki Ateş dizisinde rol almaya başlamıştır.