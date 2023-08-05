Ticari faaliyetlerle uğraşan firmalar, son zamanlarda kredi konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bankalar, kredi kullandırma konusunda bir hayli isteksiz davranıyor. Bankaların bu isteksizliği, siyasi faaliyetlerin önünde bir engel gibi duruyor.

Firmalar, kredi alamadıkları için faaliyetlerini sürdürmekte zorlanıyor. Bankaların bu tutumuna pek çok kesimden tepki geliyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de bu konuya tepki gösterenler arasında yer aldı. Palandöken, bankaların bu konuda tutumunu değiştirmesi gerektiğini belirtti

“BANKALAR, İŞLERİ KOLAYLAŞTIRMALI”

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, bankaların işleri kolaylaştırması gerektiğini söyledi. Palandöken, bankaların işleri kolaylaştırması halinde çarkların dönmeye devam edeceğini ifade etti.

Bendevi Palandöken, açıklamasını yazılı olarak hazırladı. Palandöken bankaların kredi konusunda daha fazla imkân sunması gerektiğini ifade etti. Palandöken, kredilerde çıkarılan zorlukların farklı sorunlara yol açtığını söyledi.

“ÇARKLARIN DÖNMESİ İÇİN FİNANSMAN ŞART”

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, ticari kredilerin miktarının artırılması gerektiğini söyledi. Palandöken, rekabetin sağlanması için üreticinin üretebilmesi gerektiğini söyledi. Aynı zamanda esnafın mal alması ve vatandaşların da gerekli ürünlere ulaşabilmesinin de önemli olduğunu söyledi. Bunların sağlanması için bankaların işleri kolaylaştırması gerektiğini söyledi.

Palandöken, bankaların işleri kolaylaştıracak adımlar atması gerektiğini ifade etti. Bankalar, son zamanlarda sınırlı bir şekilde ticari kullandırıyor. Bankaların verdiği kredi tutarı, firmalar için yeterli olmuyor. Aynı zamanda faiz oranları çok yüksek oluyor. Vade sürelerinin düşük olması da yaşanan bir diğer sıkıntı oluyor. Bazı esnaflar, faaliyetlerini sürdürebilecek yeterli krediye ulaşamayınca faaliyetlerine son veriyor.

Bankaların, ticari kredilerdeki tavrının ne zaman yumuşayacağı merak ediliyor. Bankaların bir an evvel kredi tutarlarını artırması isteniyor. Yeni belirlenecek ekonomi politikaları ile bankaların bu konuda yeni düzenlemeler yapması bekleniyor. Ticaretle uğraşanlar, maliyetlerinin artması nedeniyle sık sık krediye ihtiyaç duyuyor. Son zamanlarda artan pahalılıktan esnaflar da nasibini alıyor. Toptan ürün alım maliyetleri, her geçen gün yükseliyor.