Terazi burcu ve yükselen terazi burcu 28 Temmuz 2023 tarihinde düşüncelerin ve tartışmaların sık sık geçmiş etrafında döndüğü bir dönem yaşayacaktır. Üzerinde fazla kafa yorulmadığı sürece bu tür şeyler için burç sahipleri iyi bir zamana sahiptir. Meditasyon yapmak, zihni sakinleştirmek, huzur aramak ve biraz iş yapmak için burç sahipleri iyi bir zaman dilimine sahiptir. Bu döngü sırasında takdir yetkisi de onlara fayda sağlayacaktır. Burç sahipleri bu dönemde kararsız ve içlerine kapanık olabilir fakat onlar zihinsel dinlenmenin artması adına bu dönemi bir döngü olarak düşünmelidir. Gün içerisinde burç sahipleri için onları gerekli iyileştirmeyi yapmaya yetecek kadar yavaşlatan aksilikler bulacaktır. Eylülde terazi burçlarının pot kırma ihtimali de çok yüksektir ve onlar için çok şey ifade eden konuşmalar planlamaktan kaçınmak gökyüzü tarafından terazilere tavsiye edilmektedir.

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu 28 Temmuz 2023 tarihinde ilginç bağlantılar kurmayı, yeni fikirler edinmeyi ve yaratıcı düşünmeye önemseyecektir. Onların iletişimi çoğu zaman sorunsuz bir şekilde bakacaktır ve burç sahiplerinin zihinleri de açıktır. İsteklerine, hayallerine, mutluluk hedeflerine ve umutlarına odaklanma durumu akrep burçları için de önemli olabilir. Yeni dönem burç sahiplerine harika öğrenme deneyimleri ve bağ kurma ihtimali de sunacaktır. İşbirliği akrep burçları ve yükselen akrep burçları için ödüllerle birlikte gelecek ve bazı kararlar onlar için zor olacaktır. Yeni günde akrep burçları için profesyonel meseleleri ve kişisel konuları karıştırmamak onlara tavsiye edilen bir durumdur. Onlar bu iki durumu nasıl harmanlamaları gerektiği hakkında bir kararsızlık yaşayabilir ve bununla ilgili bir zorluk yaşayabilir. Eğer burç sahipleri ne yapacakları hakkında bir fikir sahibi değilse yakın gördükleri kişilerin desteğini almak onlara yeni günde iyi gelecek olan bir eylemdir.