Terazi burcu ve yükselen teraziler 23 Temmuz 2023 tarihinde bir şeyin parçası gibi hissetmek isteyebilir ve başkalarıyla birlikte olma ihtiyacı duyabilir. Onlar yeni günde işleri halletmek için zamanı ihtiyaç duymak ve arkadaşları ile vakit geçirmek arasında kendilerini ikiye bölünmüş hissedecektir. Onlar için sosyal konular ve romantik ilişkiler yenilgide daha karmaşık bir hal alabilir ve terazi burçları nasıl bir hamlede bulunmaları gerektiği ile ilgili kafa karışıklığı yaşayabilir. Terazi burçlarının arkadaşları çeşitli sorunlara ya da zorla alanlara girebilir ve bu sebeple burç sahipleri geçmişte kalan insanların tekrardan yüzeye çıktığını görebilir. Onlar için önemli olan bir insanla aralarındaki mesafe burs sahiplerine yük gelecektir terazi burçları için birine ulaşmak zor durum olsa da onlar uzun süredir kayıp olan arkadaşlarıyla bağlantı kurmak isteyebilir ve bir ilişki ile ilgili değerli bilgiler edinmeyi tercih edebilir. Onlar sosyal düzeyde kendilerini sıkışmış hissedebilir ve çok fazla etkileri anımsayabilir. Projeleri ya da bağlantıları hakkında perspektif kazanmak adına terazi burçları için geri çekilmek mantıklı bir hareket olacaktır. Teraziler olayları akışına bırakmalı ve acele etmekten kaçınmalıdır. Bu şekilde onlar işlerin nasıl geliştiğini gözlemleyebilir ve sonraki süreçler hakkında bilgi toplayabilir.

Akrep burcu ve yükselen akrepler 23 Temmuz 2023 tarihinde odak noktalarının itibarı sosyal başarıya maddi durumları hırsları ve profesyonel konulara döndüğünü görecektir. Bunun yanı sıra burs sahipleri için işler karmaşık bir hal alıyorsa onlar arzularını isteklerini ve ihtiyaçlarını tekrardan tanımak için iyi bir zaman diliminde olacaktır. Yeni günde burç sahipleri dikkatlerine bazı kabul edilmemiş isteklere ya da geçmişe çevirebilir. Onlar hedeflerine ulaşmak adına beklenenden daha fazla zaman gerektirebileceğini göz önünde bulundurmalı ve bu yönde hareket etmelidir. Akrepler ve yükselen akrepler en iyi sonuçlar elde etmek istiyorsa öncelikle bunun için sabırlı olmalıdır.