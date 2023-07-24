Terazi burcu ve yükselen teraziler 25 Temmuz 2023 tarihinde planları hayalleri ya da arkadaşları ile ilgili büyük bir coşku hissedecektir. Onlar beraber paylaşmak, eğlenmek ve öğrenmek için fırsatlar yakalayabilir ve ilişkileri ile ilgili kendimi iyimser hissedebilir. Burç sahipleri için geniş ve büyük terimlerle düşünmek planlar ve yaratıcı olasılıklar geliştirmelerine de fayda gösterebilecek olan bir durumdur. Terazi burçları ve yükselen terazilerin düşünceleri ve konuşmaları geleceğe yönelme eğiliminde alacaktır. Onlar hayatlarını gün içerisinde umut dolu deneysel ve sosyal bir enerji ile donatacak ve bu yönde ileriye doğru adım atma noktasına başarılı olacaktır. Burç sahipleri ilişkileri hayalleri ve arkadaşlıkları ile her zamankine göre daha fazla bağlantı kurabilir.

Akrep burcu ve yükselen akrepler 25 Temmuz 2023 tarihinde yaşam hedefleri ve kariyer durumları ile ilgili var olan problemlere çözüm bulmak için destek görecektir. Gökyüzü onlara iyi bir enerji getirecek ve problemlere çözüm bulmak adına akrep burçlarını destekleyecektir. Akrepler ve yükselen akrepler kararlar almaya ya da yeni şeyler öğrenmeye açık olacaktır. Onların diğer insanlarla yapmış oldukları tartışmalar hedeflilerine ulaşmaya yardımcı da olabilir. Bu durum da olaylı yoldan bile gerçekleşse onlara fayda gösterecektir. Özellikle başarılarını sorumluluklarına performanslarını ve imajlarına yatırım yapacak olan akrepler kendilerini iyi hissetmek isteyecektir. Bu durum özel hedeflere ulaşmak için daha fazla motivasyon kazanmalarını ya da sorumluluklarını yerine getirirken daha fazla gurur duymalarını da sağlayabilir. Yeni günde başkaları akrep burçlarının başarılarını ve eşlerini fark edecek ve bu durum onları Yetkin tarafları ile falan kurmaya teşvik edecektir. Bunun yanı sıra akrep burçları ve güzel akrepler yeni günde kendilerini soralım hissedecek ve bu bilinç ile hareket ederek eşlerini tamamlayacak.