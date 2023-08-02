Terazi burcu ağustos ayında sosyal çevre ile ilişkiler, hobiler ve çocuklar ile ilgili olan konulara odaklanacaktır. Burç sahiplerinin ağustos ayında sosyal hayatları renk kazanacak ve onlar ilişki noktasında şanslarının açık olduğu bir döneme giriş yapacaktır. Terazi burçları her an sürpriz bir aşk yaşayabilir ya da mevcut olan bir ilişkileri varsa onlar partnerleri ile hareketli ve eğlenceli bir dönem geçirebilir. Dolunay zamanında terazi burçları çocuk sahibi olmayı düşünüyorsa çalışmalar da yapabilecektir. Diğer taraftan burç sahipleri için ummadıkları birinden ilanı aşk durumu da mevcut gözükmektedir. Bu durum burç sahiplerini çok şaşırtabilir ve hayatlarında bir insan bulunmayan terazi burçları için onların ayaklarını yerden kesecek bir ilişki yaşanabilir.

Aslan burcunda 16 Ağustos tarihinde bir yeni ay gerçekleşecek ve burç sahipleri sosyal ortamlarda adeta güneş gibi parlayarak kendilerini gösterecektir. Burç sahiplerinin çevreleri de her zamankinden daha kalabalık olacak ve teraziler hayatlarına kariyerleri ile ilgili destek verecek insanların katıldığını görecektir. Bu dönemde keyifli organizasyonlar da yapılabilir. Onların işleri ya da sosyal ortamları ile ilgili bir etkinliklerde tanışacakları bir insanla aşk yaşamaları da söz konusu olacaktır. Burç sahipleri kişisel anlamda tabularını yıkmak isteyecekleri ve hayatlarında daha önce yapmadıkları bir süreçten geçiyor olacaktır.

Güneş 23 Ağustos tarihinde Başak burcuna geçiş yapacak ve onlar kontrol edemedikleri ve kendilerinden gizlenen konular hakkında bilgi sahibi olacaktır. Burç sahiplerinin hayatlarında bilmedikleri ne varsa bu dönemde burç sahipleri bir aydınlanmaya yaşayacak ve sırları da dökülecektir. Aydınlandığı görecek ve problemler de çözülecektir. Yine burç sahipleri bu dönemde iyi niyetli yaklaşmayan kişilerle karşı karşıya gelebilir ve onların asıl niyetlerini gördüğü zaman kararlı bir tavır sergileyebilir. Onlar neye ve Kime nasıl hizmet etmeleri gerektiğini önce kendi içlerinde halledecektir.