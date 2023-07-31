Terazi burcu ve yükselen terazi burcu 31 Temmuz 2023 tarihinde günün ilk saatlerinde romantik hayatlarında meydana gelen bazı gelişmeleri anlamakta zorluk yaşayacaktır. Onlar içgüleri ile geçici olarak temas halinde hissetmeyebilir ve bu durum onları rahatsız edebilir. herhangi bir konuda terazi burçları alternatif tercihler arasında bir seçim yapmadan önce daha fazla zamanlamaya da ihtiyaç duyacaktır. Yeni gün onlar için olumlu ve net eylem arzusu ile ilerlemektedir. Onlar sevdikleriyle bağ kurmak ve ilgilenmek için iyi bir zaman dilimindedir. Burç sahipleri duygularını ve ihtiyaçlarını daha iyi anladığında ilişkilerinin de geliştiğini görecektir. Ev işlerinin ötesinde bazı şeyler hissetmek ister içsel ihtiyaçlarını karşılasın, ister yuvalarını düzenlesin onların kendilerine vakit ayırmaları gerekli olmaktadır.

Burç sahipleri son zamanlarda kendilerini yalnız hissediyor da olabilir ve bu durumun farklı bir anlamı vardır. Terazi burçlarının ve yükselen terazilerin hissettiği bu yalnızlık başka insanların olmadığı değil kuru kalabalığın olduğu bir yalnızlık hissidir. Diğer taraftan etraflarında bulunan insanlar bu durumun sorumlusu olamaz ve terazi burçlarının kendi içlerine bakması gerekir. Onlar gökyüzü tarafından tavsiye edilen bilgilere göre üzüntüleri öfkeye dönüşmeden önce gerçek kaynağı bulmaya çalışmalıdır. Burç sahiplerinin özlediği spesifik bir kişi bu durumu yaşanmasına sebep olabilir. Onlar için önemli ve özel olan insanlarla yaşadıkları ilişkideki problemler hayatlarını düşündüklerinden daha fazla etkileyecektir. Burç sahipleri her şeyi çözüme kavuşturamayacak olsa da bir zeytin dalı uzatmak onların vicdanını yükünü hafifletecek olan bir durumdur.

Bazı konularda terazi burçları sevdikleri insanlarla ters düşebilir ve diğer insanlar onları yargılamaya karar verdiği zaman terazi burçları bu duruma tepki gösterebilir. Diğer insanlar terazi burçları ile aynı fikirde değilse terazi burçlarının onlara vereceği karşılık ağır bir söz olacaktır.