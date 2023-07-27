Terazi burcu ve yükselen terazi burcu 20 Temmuz 2023 tarihinde özellikle günün ilk saatlerinde duygusal anlamda kendilerini durağan hissedebilir. Fakat onlar eylem odaklı olmaya devam edecektir. Yeni günde özellikle becerikli davranacak olan terazi burçları daha sonra üretken olmak adına da motive olabilir. Onların rahatlık ve kararlılık ihtiyaçları güçlü olsa da burç sahipleri bu şeyleri kararlı bir şekilde takip etmeye de hazır olacaktır. Onlar için yaşanan bir ilişki yaratıcılık ya da neşe konforu gibi görülebilir. Akşam saatlerine doğru ise burç sahipleri odaklanma noktasında zorluk yaşayabilir. Terazi burçları yeni günde özellikle iş hayatlarında heyecan verici olan bir sonucu ya da bir fikre varabilir. Burç sahipleri için problemler ya da sosyal etkileşimler onların önüne geçebilir ya da bunun tersi bir durumda yaşanabilir ve bunlara karşı hassas davranacaktır. Onların yeni günde hatırlaması gereken durum diğer insanların düşünceleri hakkında endişelenmeye gerek olmadığıdır. Burç sahipleri yeni günde kendilerini zorlamak yerine daha iyi bir strateji olduğunu düşünmeli ve yavaşlamaya çalışmalıdır.

Özellikle duygusal bir gün geçirecek olan burç sahipleri bu duygunun getirmiş olduğu alınganlık ile bazı zorluklar yaşayabilir. Onların bu alıngan halleri sevdikleri kişiye de işleyecek olan bir durumdur. Onların sevdikleri kişileri çekilebilir derecede alıngan davranması toparlanabilir fakat onlar bu durumu abarttığı zaman yalnız kalma ihtimalleri de fazla olacaktır. Burç sahipleri kendi benliklerinden ödün vermeyen karakterleri ile kendilerini iyi bir yere taşıyabilir. Fakat her şeyin bir dengesinin olması önemlidir. Terazi burçları her şeyin formülünü ellerinde olduğunu hatırlamalı ve kendi kendilerini mutlu edebilmelidir. Onlar kendilerine özel olan işleri halletmeye çalışabilir ya da ufak yolculuklar yapabilir. Burç sahiplerinin üstündeki monotonluğu atması gerekecek ve hareketlenmesi önemli olacaktır.