Temmuz Enflasyon Zammı Maaş Farkı! 2022 Emekli Memur SSK Bağ-Kur Emekli Maaşları Ne Zaman Yatacak?

Emekli memurlar, SSK üyeleri ve Bağ-Kur emeklileri, artırılan maaşlarının ödeme tarihini bekliyorlar…



Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu?



Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emekliler ve kamu çalışanları için yapılan zamlar netleşti. TÜİK'e göre Haziran ayı enflasyon oranı %4,95 oldu. Sonuç olarak, enflasyon farkı nedeniyle SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları %42,35, aktif ve emekli memur maaşları ise %41,69 artacak. Buna göre ise asgari emekli maaşı olarak 3.500 TL belirlenmiştir.



Zamlı Memur Maaşları Hangi Tarihte Ödenecek?



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet memurlarının Kurban Bayramı'ndan önceki temmuz ayı için zamlı maaş alacağını duyurmak isterim. Yaşlılara ve engellilere sahip çıkma misyonumuz milli bir inisiyatif haline gelmeyi amaçlıyor. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın kişisel bakım ve ev temizliği başta olmak üzere tüm ihtiyaçları karşılanacak" dedi.



Zamlı Emekli Maaşları Hangi Tarihte Ödenecek?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göre, Temmuz maaş zammının ardından artan gelirin ödemeleri bayramdan önce veya 8 Temmuz'dan önce yapılacak.



En Düşük Emekli Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?



Temmuz 2022 tazminat artışından sonra emekli bir memur için en düşük ücret 6.083 Türk Lirası oldu.



4A SSK Emekli Maaşları İçin Ödeme Tarihleri



Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.



4B Bağ-Kur Emekli Maaşları İçin Ödeme Tarihleri



Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.



Zamlı Emekli Mamur Maaşları Ne Kadar?



Emekli Müsteşar, Eski maaş: 15.459 Türk Lirası, Yeni maaş: 21.928 Türk Lirası

Emekli Genel müdür, Eski maaş: 13.664 Türk Lirasıü Yeni maaş: 19.382 Türk Lirası

Emekli Şube müdürü, Eski maaş: 5.243 Türk Lirası, Yeni maaş: 7.437 Türk Lirası

Emekli Memur, Eski maaş: 5.130 Türk Lirası, Yeni maaş: 7.276 Türk Lirası

Emekli Öğretmen, Eski maaş: 5.275 Türk Lirası, Yeni maaş: 7.482 Türk Lirası

Emekli Kaymakam 1. sınıf (1/4), Eski maaş: 8.956 Türk Lirası, Yeni maaş: 12.704 Türk Lirası

Emekli Polis memuru, Eski maaş: 5.456 Türk Lirası, Yeni maaş: 7.739 Türk Lirası

Emekli Hemşire, Eski maaş: 5.128 Türk Lirası, Yeni maaş: 7.274 Türk Lirası

Emekli Mühendis, Eski maaş: 6.433 Türk Lirası, Yeni maaş: 9.125 Türk Lirası

Emekli Teknisyen, Eski maaş: 4.477 Türk Lirası, Yeni maaş: 6.350 Türk Lirası

Emekli Profesör, Eski maaş: 12.238 Türk Lirası, Yeni maaş: 17.359 Türk Lirası

Emekli İmam-hatip, Eski maaş: 5.275 Türk Lirası, Yeni maaş: 7.482 Türk Lirası

Emekli Avukat, Eski maaş: 5.275 Türk Lirası, Yeni maaş: 7.482 Türk Lirası