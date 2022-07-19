Bungalov Evler Nedir? Bungalov Evlerde Tatil

Kiralık villa dünyasına yeni bir soluk getirmiş olmaları tercih edilirliklerini her geçen gün arttırır. Bungalov tatilin herkesin deneyimlemek istediği bir tatil seçeneği haline gelmesi ile bungalov evleri ile ilgili merak edilenler de arttı. Villa kiralama platformu Hellovillam kurucularından Sercan Korkuç, bungalov evlerle ilgili merak edilenleri cevapladı.

Bungalov Evler Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Son dönemlerin popüler evlerinden olan bungalov evler, ahşap mimarileri sayesinde farklı bir konsept sunar. Rize, Sakarya ve Fethiye gibi bölgelerde çok sayıda bungalov ev bulmak mümkündür. Artan popülerlikleri ise bungalov ev olan bölge sayısını her geçen gün arttırır. Salaş bir tatil seçeneği gibi düşünülen bungalov evlerin çok sayıda lüks seçeneği vardır. Jakuzili, özel havuzlu bungalov tatil evleri adeta lüks bir villa tatili deneyimi yaşatır.

Bungalov evlerin bulunduğu bölgelerde, bungalov tatil başlığına farklı bir boyut katar. Sapanca Gölü çevresinde bulunan Sapanca bungalov evleri, göl kenarı konumu sayesinde eşsiz bir manzaraya sahiptir. Sakarya bölgesinde dağ evleri konseptinde bungalov otel bulmak mümkündür. Bungalov oteller, birkaç bungalov evin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş otellerdir. Özellikle yalnız kalmaktan çekinen kişiler için çevrede insan olduğunu bilme fikri rahatlatıcı olabilmektedir. Otel veya bireysel halde bulunan dağ evleri benzer bir şekilde Rize’de de meşhurdur. Rize bungalov evleri, doğal güzellikler içerisinde bulunmaları nedeni ile unutulmaz bir tatil deneyimi yaşatır. Özellikle şık mimari dokunuşlara sahip tasarımları, bir film sahnesi içerisinde yaşıyormuş hissi uyandırır.

Bungalov Kiralama Fiyatları

Bungalov ev fiyatları, kiralanacak evin özellikleri, konaklanacak gün sayısı ve evin konumuna göre değişir. Deniz veya göl kenarında olan bungalov evler manzara nedeni ile daha yüksek kiralama ücretlerine sahip olabilir. Nefes kesici manzaralar bu tür evlere daha çok ilgi duyulmasına neden olur. Bungalov evleri tatil için her mevsim tercih edilebilir. Kışın şömineli olanlar ön plana çıkarken yazın havuzlu olanlar ön plana çıkar. Evin hangi sezona uygun özelliklere sahip olması o sezonda kiralama ücretinin artmasına neden olabilir.

Erken rezervasyon sayesinde kişiler diledikleri türde bir bungalov evi rahatça bulabilir. Tatil günlerine sayılı gün kala araştırma yapılması aranan türden evlerin dolu olması sonucunu verebilir. Erken rezervasyonun bir diğer avantajı ise ucuz fiyatlar sunmasıdır. Bungalov ev kiralama gerçekleştirirken günlük veya haftalık kiralanabilen başlıklara dikkat edilmelidir. Bu sayede bungalov tatil gününe bağlı olarak doğru ev seçenekleri değerlendirilir. Haftalık kiralamalarda gün başına düşen maliyet bası villalarda azalabilir. Bungalov fiyatları konaklama için çoğu zaman uygun bulunur. Mütevazi özelliklere sahip bungalovlar otellere göre daha uygun fiyatlıdır. Ancak lüks özelliklerinin artması fiyatları da arttığı bilinmelidir.