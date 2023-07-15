Temmuz ayı, memur ve emekli maaşlarında yüzde 17.55 ve yüzde 25 oranında zamların uygulandığı bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Bu artışlar sosyal destek ödemelerine de yansıyor. Toplamda 56 farklı kalemde artan destek ödemeleri, emekli ve memur maaşlarıyla birlikte güncelleniyor. Bu destekler arasında evde bakım maaşı da bulunuyor. 2023 yılı başına kadar 3336 TL olarak belirlenen ve Ocak 2023'te bin TL artan evde bakım maaşı, Temmuz zammı ile 5,098 TL'ye yükseliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı bu sosyal destek ödemeleri, birçok hane ve bireye can suyu oluyor. Özellikle Temmuz ayındaki artışla birlikte evde bakım maaşı alacak olan hak sahipleri ya da vasi oldukları kişiler, bu konuyu yakından takip ediyor. Kendi işlerini göremeyecek kadar engelli olan bireylere yönelik olarak sunulan bu destek ödemelerine başvurular hala devam ediyor.

Evde Bakım Maaşı Detayları

Ocak 2023'te 1.000 TL zamlanan evde bakım maaşı, memur maaş zam oranı ile birlikte artış gösterdi ve yeni zam sonrasında 5 Bin TL'nin üzerinde bir maaş olarak belirlendi. Zamlı ödemeler Temmuz ayının ilk gününden itibaren kabul edilerek, ilk ödeme tarihi de bu zamla birlikte belirlendi.

Evde Bakım Yardımı Başvuru Şartları Yenilendi

Evde Bakım Maaşı başvuruları için belirlenen şartlar ve koşullar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından güncellendi. Başvuruların onaylanabilmesi için tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu gerekiyor. Engelli bireyin kendisi ya da vekil tayin ettiği bir kişi tarafından yapılan başvurular, hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması koşulu ile kabul ediliyor. Bu belgelerin temin edilmesi ve başvuru sırasında sunulması, maaş alımında belirleyici faktörler arasında yer alıyor.

Bu gelişmelerle birlikte evde bakım maaşı ve diğer sosyal yardımlar, zorlu ekonomik koşulların hafifletilmesine yardımcı oluyor. Başvuru sürecinde belirtilen şartlara uygunluğunuz durumunda, bu desteklerden yararlanabilirsiniz.