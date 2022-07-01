Temmuz 2022 Asgari Ücret Zammı Net Maaş Belli Oldu!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammı hakkında detaylı bilgileri paylaştı. Konu hakkında merak edilenler Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenmiş olan programda açıklandı. Asgari ücrette yapılan Temmuz zammının %30 olarak kararlaştırıldığı öğrenildi. Vatandaşlar konu hakkında “Asgari ücret zammı 2022 ne kadar oldu?” sorusunun yanıtına aramaya başladı.

Rusya Ukrayna Savaşı ve koronavirüs salgını ardından alım gücü düştü ve temmuz ayında asgari ücrete yapılacak olan zam ilk defa gündemde yer aldı. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu çıkış ile gündem olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat vermesi ardından işverenler ve işçiler asgari ücrete zam için bir masaya oturdu ve temmuz zammı 2022 belli oldu. Asgari ücret zammı açıklamasını Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dikkatleri üzerine çekti. İşverenin mağdur edilmediğini ve işçiye enflasyonu ezdirmeme sözünün tutulduğunu ifade eden Erdoğan, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Sözlerine “Aziz milletim” şeklinde başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret komisyonunun kıymetli üyelerini muhabbet ile selamladığını belirtti. Türkiye'nin bir süredir ekonomik tuzaklara karşı yeni bir program uygulamakta olduğunu açıklayan Erdoğan bu programı başarıyla yürüttüklerini ve ilk olarak salgın ve daha sonra da savaşın bozmuş olduğu dengeler nedeni ile yeni bir durum ile karşı karşıya geldiklerini söyledi.

Temmuz ayı itibarıyla asgari ücrete geçerli %30 oranında bir ara artışın yapıldığı ifade edildi ve konu gündemde yer aldı. Açıklanan bilgilere göre yeni asgari ücretin net 5500 lira olacağı dikkat çekti. Bunun yanı sıra devletin işverenlere de 100 lira destek vereceği hakkında ifadeler paylaşıldı. temmuz zammı öncesinde asgari ücretin 4250 TL olduğu da hatırlatıldı.