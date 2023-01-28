Temiz 0 ve 2. el arabası olsun isteyenlere okkalı teklif sirayet edildi! Fırsatı kaçıran kafasını duvardan duvara vurur!

Konut kredisinde başlayacak olan kampanyalar sonrası sıfır ve ikinci el araba alma fikri olanlar taşıt kredisindeki yeni teklifleri mercek altına aldı.

Güncel 28.01.2023 - 08:22 28.01.2023 - 08:22 Alp Eren
Temiz 0 ve 2. el arabası olsun isteyenlere okkalı teklif sirayet edildi! Fırsatı kaçıran kafasını duvardan duvara vurur!

Fırsatı kaçıran kafasını duvardan duvara vurur! Temiz 0 ve 2. el arabası olsun isteyenlere okkalı teklif sirayet edildi! On binlerce kişi araba modellerini incelemeye alırken faiz oranlarını da merak etti. Bu minvalde bankaların sunduğu yeni kampanyalar öne çıkarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Temiz 0 ve 2. el arabası olsun isteyenlere okkalı teklif sirayet edildi. Fırsatı kaçıran kafasını duvardan duvara vurur. Sıfır ve ikinci el otomobil alma düşüncesiyle on binlerce kişi araba modellerini incelemeye aldığı şu günlerde bankaların yeni tekliflerini de gündeme aldı. Bu anlamda en düşük faiz oranı kamu bankalarında görüldü.

ING

Toplam Maliyet
518.791 TL
Faiz Oranı
%1,99
Yıllık maliyet oranı %34,72
Aylık Taksit
10.776 TL

ZİRAAT BANKASI

Toplam Maliyet
469.833 TL
Faiz Oranı
%1,59
Yıllık maliyet oranı %27,02
Aylık Taksit
9.756 TL

HALKBANK

Toplam Maliyet
469.833 TL
Faiz Oranı
%1,59
Yıllık maliyet oranı %27,02
Aylık Taksit
9.756 TL

 ALTERNATİF BANK

Toplam Maliyet
571.480 TL
Faiz Oranı
%2,40
Yıllık maliyet oranı %43,05
Aylık Taksit
11.873 TL

GARANTİ BBVA

Toplam Maliyet
583.370 TL
Faiz Oranı
%2,49
Yıllık maliyet oranı %44,94
Aylık Taksit
12.121 TL

QNB FİNANSBANK

Toplam Maliyet
648.637 TL
Faiz Oranı
%2,97
Yıllık maliyet oranı %55,42
Aylık Taksit
13.481 TL

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ZİRAAT KATILIM

Toplam Maliyet
583.370 TL
Kâr Payı
%2,49
Yıllık maliyet oranı %44,94
Aylık Taksit
12.121 TL

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