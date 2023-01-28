Fırsatı kaçıran kafasını duvardan duvara vurur! Temiz 0 ve 2. el arabası olsun isteyenlere okkalı teklif sirayet edildi! On binlerce kişi araba modellerini incelemeye alırken faiz oranlarını da merak etti. Bu minvalde bankaların sunduğu yeni kampanyalar öne çıkarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Temiz 0 ve 2. el arabası olsun isteyenlere okkalı teklif sirayet edildi. Fırsatı kaçıran kafasını duvardan duvara vurur. Sıfır ve ikinci el otomobil alma düşüncesiyle on binlerce kişi araba modellerini incelemeye aldığı şu günlerde bankaların yeni tekliflerini de gündeme aldı. Bu anlamda en düşük faiz oranı kamu bankalarında görüldü.

ING

Toplam Maliyet

518.791 TL

Faiz Oranı

%1,99

Yıllık maliyet oranı %34,72

Aylık Taksit

10.776 TL

ZİRAAT BANKASI

Toplam Maliyet

469.833 TL

Faiz Oranı

%1,59

Yıllık maliyet oranı %27,02

Aylık Taksit

9.756 TL

HALKBANK

Toplam Maliyet

469.833 TL

Faiz Oranı

%1,59

Yıllık maliyet oranı %27,02

Aylık Taksit

9.756 TL

ALTERNATİF BANK

Toplam Maliyet

571.480 TL

Faiz Oranı

%2,40

Yıllık maliyet oranı %43,05

Aylık Taksit

11.873 TL

GARANTİ BBVA

Toplam Maliyet

583.370 TL

Faiz Oranı

%2,49

Yıllık maliyet oranı %44,94

Aylık Taksit

12.121 TL

QNB FİNANSBANK

Toplam Maliyet

648.637 TL

Faiz Oranı

%2,97

Yıllık maliyet oranı %55,42

Aylık Taksit

13.481 TL

ZİRAAT KATILIM

Toplam Maliyet

583.370 TL

Kâr Payı

%2,49

Yıllık maliyet oranı %44,94

Aylık Taksit

12.121 TL

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