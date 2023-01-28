Temiz 0 ve 2. el arabası olsun isteyenlere okkalı teklif sirayet edildi! Fırsatı kaçıran kafasını duvardan duvara vurur!
Konut kredisinde başlayacak olan kampanyalar sonrası sıfır ve ikinci el araba alma fikri olanlar taşıt kredisindeki yeni teklifleri mercek altına aldı.
Fırsatı kaçıran kafasını duvardan duvara vurur! Temiz 0 ve 2. el arabası olsun isteyenlere okkalı teklif sirayet edildi! On binlerce kişi araba modellerini incelemeye alırken faiz oranlarını da merak etti. Bu minvalde bankaların sunduğu yeni kampanyalar öne çıkarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Temiz 0 ve 2. el arabası olsun isteyenlere okkalı teklif sirayet edildi. Fırsatı kaçıran kafasını duvardan duvara vurur. Sıfır ve ikinci el otomobil alma düşüncesiyle on binlerce kişi araba modellerini incelemeye aldığı şu günlerde bankaların yeni tekliflerini de gündeme aldı. Bu anlamda en düşük faiz oranı kamu bankalarında görüldü.
ING
Toplam Maliyet
518.791 TL
Faiz Oranı
%1,99
Yıllık maliyet oranı %34,72
Aylık Taksit
10.776 TL
ZİRAAT BANKASI
Toplam Maliyet
469.833 TL
Faiz Oranı
%1,59
Yıllık maliyet oranı %27,02
Aylık Taksit
9.756 TL
HALKBANK
Toplam Maliyet
469.833 TL
Faiz Oranı
%1,59
Yıllık maliyet oranı %27,02
Aylık Taksit
9.756 TL
ALTERNATİF BANK
Toplam Maliyet
571.480 TL
Faiz Oranı
%2,40
Yıllık maliyet oranı %43,05
Aylık Taksit
11.873 TL
GARANTİ BBVA
Toplam Maliyet
583.370 TL
Faiz Oranı
%2,49
Yıllık maliyet oranı %44,94
Aylık Taksit
12.121 TL
QNB FİNANSBANK
Toplam Maliyet
648.637 TL
Faiz Oranı
%2,97
Yıllık maliyet oranı %55,42
Aylık Taksit
13.481 TL
ZİRAAT KATILIM
Toplam Maliyet
583.370 TL
Kâr Payı
%2,49
Yıllık maliyet oranı %44,94
Aylık Taksit
12.121 TL
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