Temel Gıdalarda KDV İndirimi Hangi Ürünlerde Geçerli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KDV indirimi ile ilgili yapmış olduğu açıklama sonrasında temel gıdada KDV indiriminin hangi ürünlerde geçerli olacağı merak konusu oldu ve vatandaşlar konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleştirdi.

Bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, kırmızı et, beyaz et, balık, su, çay, tuz, şeker, sıvı ve katı yağlar, peynir, yoğurt, makarna, zeytin, bebek maması ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında söz konusu KDV indiriminin geçerli olacağı belirtildi. Diğer taraftan kola, havyar, meyve ve sebze gibi Özel Tüketim Vergisi’ne tabi tutulan ürünlerde ise indirimin uygulanmayacağı bilgisi açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli bir konuşma gerçekleştirmiş ve KDV ile ilgili önemli bilgileri vatandaş ile paylaşmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KDV sistemini sadeleştirme programı kapsamında yüzde 8 olan KDV’yi temel gıda ürünlerinde yüzde 1’e indirdikleri bilgisini vatandaşa aktarmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu konuşma ile birlikte söz konusu düzenlemede Özel Tüketim Vergisi’ne tabi tutulan kola, meyve suları, havyar gibi ürünler harici olmak üzere temel gıdalarda KDV indirimlerinin bulgur, pirinç ve nohut gibi bütün bakliyat ürünlerinde, şeker, su, çay, sıvı ve katı yağlar, tuz, beyaz et, kırmızı et, yoğurt, balık, süt, zeytin ve peynir ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacağı aktarıldı.

Bunun yanı sıra patates, yumurta, biber, soğan, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, konserveler, turşu, meyveler, reçel, bal, pekmez, salça, fındık ezmesi, tahin helvası, lokum, bisküvi, çikolata, gofret, kraker, pasta, yufka, baklava, kek, şehriye, tahıl gevreği, antep fıstığı, fındık, badem gibi kuruyemiş ürünleri, bebek mamaları ve baharatların da KDV yüzde 1’e düşürülen ürünler arasında yer aldığı açıklandı.