Karısının Boğazını Kesen Kocadan “Böyle Olsun İstemezdim” Açıklaması!

Aksaray'da meydana gelen dehşet verici olayda bir cani eşinin boğazını kesmiş ve 4 ayrı yerinden bıçaklayarak gündemde yer almıştı. Caninin sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı bilgisi öğrenirken korkunç olay ile ilgili adliyeye sevk edildiği belirtildi ve yapmış olduğu açıklama dikkat çekti. Eşinin boğazını kesen cani, “Allah eşime şifa versin, 25 senelik çocuklarımın annesine böyle bir şey yaptığım için çok pişmanım.” şeklinde ifadeler kullandı. Cani bir anlık öfkesinin esiri olduğunu belirtirken öfkesine sahip çıkamadığını ve kendisinin de böyle olmasını istemeyeceğini belirtti.

Dün öğle saatlerinde meydana geldiği öğrenilen olayda 45 yaşındaki Döndü Ö. İle 46 yaşındaki Yüksel Ö. arasında ailevi nedenler sebebi ile tartışma başladığı ve daha sonra çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü bilgisine ulaşıldı. 46 yaşındaki Yüksel Ö. Isimli cani mutfaktan ekmek bıçağı alıp ilk olarak eşinin boğazını kesti ve daha sonra kollarından ve karnından olmak üzere 45 yaşındaki eşini bıçakladı.

Bu sırada olay yerinde bulunan ve 16 yaşında olduğu öğrenilen çiftin çocuklarının da anne ile babasının kavgasını ayırmak için mücadele ettiği ve babasının elinde bulunan bıçak ile elinden yaralandığı açıklandı. Kadının ağır yaralandığı ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtilirken 16 yaşındaki çiftin çocuklarının ise gerçekleşen tedavi sonrasında taburcu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yüksel Ö., emniyette vermiş olduğu ifadesi sonrasında Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi ve polis aracından indiği sırada kendisini görüntülemekte olan basın mensuplarına “Kamera kayıtta mı?” şeklinde bir soru yöneltti. Daha sonra bir açıklama yapan cani, öfkesinin esiri olduğunu belirtirken 25 senelik çocuklarının annesine böyle bir şey yaptığı için çok pişman olduğunu, kendisinin de böyle olmasını istemeyeceğini ve öfkesine sahip çıkamadığını belirtti.

Niyetinin aslında kendisine zarar vermek olduğunu ifade eden Yüksel Ö., bunu daha önce de yaptığını, ona zarar vermemek için kendi kafasını defalarca duvara vurduğunu ve bunu kendisinin de çok iyi bildiğini ifade etti. O anda ise kendisini dışarı atıp çıkıp gidemediğini ifade eden cani, onun gitmesine engel olmak istediğini, çok pişman olduğunu ve eşini çok sevdiğini söyledi.