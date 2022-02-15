Telefon Pili Hızlı Tükeniyorsa Dikkat! Telefonunuz Saldırıya Mı Uğradı?

Telefonunuzda internet veriyi kullanımında ani artışlar yaşanıyorsa, telefon pili normalden daha hızlı bir şekilde tükeniyorsa, internetiniz kendi başına etkinleştiriliyor veya GPS özelliğiniz devre dışı bırakılıyorsa, sizden habersiz bilinmeyen uygulamalar yükleniyorsa ya da rastgele reklamlar açılıyorsa dikkat etmeniz gereken bazı durumlar ile karşı karşıya olabilirsiniz.

IOS ve Android işletim sisteminde gelişmeler ile beraber telefonlar, metin özelliklerinin ve arama özelliklerinin çok ötesinde özellikler kazanarak bilgisayarların görevlerini yapabilen adeta taşınabilir akıllı cihazlar haline geldiler.

Telefonlarımızı, uzun bir süredir sosyal medya platformları aracılığı ile iletişim kurmak, çeşitli fotoğraf çekmek ve posta göndermek ya da almak veya bankacılık ve cüzdanlar uygulamaları ile işlem yapmak için kullanmaya devam ediyoruz. Tüm bu veri zenginliği ise dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı yapmak isteyen tehdit aktörlerini cezbeden durumlar arasında yer alıyor. Peki tüm bu durumlar karşısında telefonunuzun ele geçirildiğini ya da saldırıya uğradığını nasıl anlarsınız, böyle bir durumda neler yapmak gerekir?

Telefon kullanıcılarının dikkat etmesi gereken ipuçlarını paylaşan Siber Güvenlik Kuruluşu ESET'in Kötü Amaçlı Yazılım Araştırmacısı Lukas Stefanko dikkat çekici açıklamalarda bulundu ve önemli bilgi paylaşımları gerçekleştirdi.

Telefon kullanıcısının ya da kurbanın cihazını ele geçirmek adına kullanılan en yaygın taktiklerden birinin ekler ya da kötü amaçla bağlantılar içeren spam ve kimlik avı e-postaları kullanmak olduğu söylenildi. Kurbanın bağlantıya ya da eke tıklaması ardından söz konusu kötü amaçlı yazılımlar dolayısı ile bilgisayar korsanlarının asıl amaçlarını gerçekleştirmelerine izin verdikleri belirtildi.

Siber suçluların popüler kuruluşların ya da markaların ve sitelerini taklit ederek sahte web siteleri oluşturarak daha farklı bir strateji uyguladığı şekilde bilgiler paylaşıldı. Söz konusu bu sahte web sitelerine tıklanması ardından cihaza kötü amaçlı yazılım indirildiği ve kötü amaçlı bağlantılar ile dolu olduğu söylenildi.