İstanbul Şişli'de Bir Mağazada İğrenç Olay Yaşandı

İstanbul Şişli'de bir mağazada meydana geldiği öğrenilen olayda satış görevlisi olarak çalışan kadın yaşadıklarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı ve konu gündemde yer aldı. Kendisini takip etmekte olan kişinin hareketlerinden şüphelenerek güvenlik kamerasını kontrol etmeyi ihmal etmeyen mağaza görevlisi karşılaştığı görüntüler sebebiyle hayatının şokunu yaşadı ve olayları anlatarak dikkat çekti.

Rezalet görüntülerde şüphelinin eline almış olduğu giysiler ile önünü kapattığı öğrenildi ve reyonu düzenleyen kadına bakarak mastürbasyon yaptığı görüldü. Satış görevlisi kadın ise polis ile mağaza yetkililerinin bu konuda kendisini yalnız bıraktığını belirtirken sosyal medya hesabı üzerinden yaşadıklarını anlattı ve rezalet olay gündemde yer aldı.

23 yaşında üniversite öğrencisi olan Kübra Sevdik, İstanbul Şişli Mecidiyeköy'de bulunan bir mağazada satış görevlisi olarak çalışıyordu. Dün saat 18.20 sıralarında yaşanan iğrenç olayda üniversite öğrencisi genç kadın, çocuk bölümünde kıyafetleri düzenlediği sırada arkasından gelmekte olan bir kişinin bulunduğunu fark etti ve daha sonra kamera kayıtlarına baktı.

Kübra Sevdik isimli 23 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kadın, arkasından gelen kişinin müşteri olduğunu ve giysilere baktığını düşündüğünü açıkladı. Daha sonra yaptığı işe devam eden Kübra Sevdik giysileri katlayıp reyonu düzelttiği sırada arkasında bunları kişinin garip hareketler sergilediğini hissetti. Birkaç kez arkasını dönerek şüpheli kişiyi kontrol eden genç kadın kimliği henüz belli olmayan kişinin kıyafetlere baktığını gördü. Daha sonra farklı bir alanda çalışan arkadaşına mesaj atarak şüpheli kişinin hareketlerini takip etmesini isteyen Kübra Sevdik, yaşadığı olayı sosyal medya hesabı üzerinden anlattı. Şüpheli kişi ise Kübra Sevdik isimli mağaza çalışanının mesaj attığını görmesi sebebi ile mağazadan ayrıldı ve kendisine bir daha ulaşılamadı. Kamera karşısında izlediği görüntüler sebebi ile hayatının şokunu yaşayan genç kadın, daha sonra soluğu polis merkezinde aldı ve ne yazık ki polisin bu konuk karşısında kendisini yalnız bıraktığını belirtti.