Telefon Elektrik Su Faturası Ödeyen Herkesi İlgilendiriyor! 100 TL Ödenecek! Temmuz Ayının Sonunda Bitecek

Bankaların internet şubeleri üzerinden verilen talimatlarla otomatik fatura ödemeleri yapılıyor. Otomatik fatura ödeme talimatı verenlere ise ödeme yapılacağı açıklandı. Bu kapsamda 100 liraya varan fatura ödemesi alınabilecek…



SMS Atarak Kampanyaya Katılabilirsiniz



Kampanyadan faydalanmaya başlamak için 31 Temmuz 2022’ye kadar KAMPANYAYA KATIL butonuna tıklamanız veya FATURAC yazıp 4566’ya SMS göndermeniz yeterli. Kampanya katılımınız, kısa mesajın Akbank sistemine ulaşmasından ve Akbank tarafından kayıt olduğunuz bilgisinin verilmesinden sonra sağlanıyor. Kampanya kapsamında kazanacağınız ödül tutarı 2 Ağustos 2022’de kartınıza chip-para olarak yüklenecektir. Ödül, sadece yeni vereceğiniz talimatlar için geçerlidir. Kredi kartınızdan verilen otomatik fatura ödeme talimatlarınızı iptal edip yeniden verirseniz veya banka hesabına tanımlı olan fatura ödeme talimatlarınızı iptal edip kredi kartınızdan verirseniz kampanyadan yararlanamazsınız.



Akbank’tan Market Alışverişi Yapanlara Büyük İndirim Fırsatı



Akbank müşterileri için flaş açıklama geldi! En az 18 yaşında olan herkes FAV üyesi olarak hesaplı market kampanyasını kullanabilecek. Akbank’ın gençlere özel sunduğu FAV’la, 18 – 26 yaş arasındaki gençlere 31 Temmuz’a kadar yapacakları market alışverişlerinde indirim kazanabilecekleri duyuruldu. Akbank FAV ile birlikte CarrefourSA’da 100 TL ve üzeri ilk alışverişinde 20 TL indirim kazanabileceksiniz. İndirim kazanabilmek için en az 18, en fazla 26 yaşında olmanız gerekiyor. 7 Temmuz’da başlayan ve 31 Temmuz’da bitecek kampanya doğrultusunda CarrefourSA mağazalarından ve carrefoursa.com ’dan yapılacak 100 TL ve üzeri ilk alışverişinize 20 TL indirim sunulacak. Kampanyadan faydalanmak için işlemin Axess üye işyeri POS’u üzerinden yapılması gerekiyor.



Tüm Kampanya Detayları



Kampanyadan yalnızca, 18-26 yaş aralığında, öğrenci ve Akbank FAV’a dahil olup gerekli kriterleri yerine getiren kişiler yararlanabilir. Akbank FAV’a dahil olarak kampanyadan faydalanmak için Akbank Mobil üzerinden programa katılım sağlanması gerekmektedir. Kampanyaya bireysel Axess, Wings, Free kartlar dahildir. Akbank Kart, Ticari kartlar ve Bank’O Card Axess kampanyaya dahil değildir. Ek kartlar kampanya kapsamındadır. Kampanyadan bir müşteri bir kez faydalanabilecektir ve en fazla 20 TL indirim kazanabilecektir. İndirim kredi kartının ilk ekstresine yansıyacaktır. Nakit çekim, EFT/havale, fon alım/satım, BES işlemleri, anlık/otomatik fatura, SGK/vergi ödemeleri ve chip-para ile yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir. Akbank T.A.Ş. kampanyayı durdurma ve kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Akbank Acil Kredi



Akbank’tan nakit sıkıntısı çeken vatandaşlara acil nakit kredi sürprizi geldi. %0,55 faiz oranları ile nakit kredi vermeyi düşünen banka yapmış olduğu duyuru ile kredi başvurularını kabul etmeye başladı. Bankanın ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyen vatandaşlara, belirlemiş olduğu kredi koşullarına uygun olmaları halinde 0,55 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi vereceğini bildirdi. İhtiyaç kredisi talebinde bulunan vatandaşlar kolay ve hızlı bir şekilde başvuru işlemlerini yapabilecek. Banka sadece hesabı bulunan vatandaşlara yüzde 0,55 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi sunuyor. Önceki zamanlarda bu bankadan alınan kredi veya kredi kartı alınmış ise, ihtiyaç kredisine başvuru yapabilecek. Banka üzerinden alınacak kredinin vade seçenekleri 36 ay olarak belirlenmiş olup en az 10 bin liralık tutarlık ihtiyaç kredisi sunuluyor.



Kampanyaya Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?



Akbank tarafından uygulamaya koyulan ihtiyaç kredisi için Yüzde 0.55 faiz oranı ile 10 bin liralık kredi için onay alınması durumunda ayrıca, bankanın ihtiyaç kredi kampanyasına da katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, bankanın uygulamasını kullanarak erişim sağlayabilirler. 10 bin liranın üzerinden ihtiyaç kredisine başvuru yapmak için bankanın uygulaması kullanılarak istenilen zamanda 100 bin liraya kadar varan acil nakit kredi imkânından faydalanabilirler.