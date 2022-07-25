Banka Kartı Olanlara Duyuru Yapıldı! Kart Sahiplerine 250 TL İçin 40 TL Ödenecek

Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden çok önemli bir açıklama yapıldı. Bu duyuruda Temmuz ayı boyunca banka kartınız ile Ulaşım ve Seyahat sektöründen yapacağınız 250 TL ve üzeri harcamalarınıza %5 toplamda 40 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı sunulacağı belirtildi. Banka tarafından yapılan duyuruda kampanyanın 31 Temmuz’da sona ereceği belirtildi. Bundan dolayı isteyenlerin 31 Temmuz’a kadar başvuru yapabileceği belirtildi…



SMS ile Katılım Sağlanacak



Ayın Sektörü özelliğinden faydalanmaya başlayabilmek için Bankkart Mobil, İnternet Şube, SMS, Müşteri İletişim Merkezi veya Şubelerimiz kanalıyla katılım sağlanması gerektiği belirtilen duyurunun devamında SMS ile katılım sağlamak için Bankamızda kayıtlı cep telefonundan AYINSEKTORU yazılarak 4757’ye SMS gönderilmesi gerektiği ifade edildi. Yapılan duyurunun devamında Bankkart Mobil uygulamasından Bankkart Dünyasındaki “Ayın Sektörü” menüsünden özelliğe katılım yapılabildiği belirtilerek bir müşterinin ayın sektörü özelliğine bir kez katılması yeterlidir. Katılım, asıl kart sahibi müşteriler tarafından yapılabileceği aktarıldı.



En Fazla 40 TL Kazanılıyor



Bankkart’ın kredi kartı veya banka kartı uygulaması ile ilgili ay için belirlenen sektörlerden tek seferde yapılan 250 TL ve üzeri işlemlerden %5 ek Bankkart Lira kazanılabileceği belirtilen Ziraat Bankasının kurumsal internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda bir müşterinin bir takvim ayı boyunca kazanabileceği en fazla Bankkart Lira tutarı 40 TL ile sınırlı olduğu aktarıldı.



Kampanyanın Tüm Detayları



Bankkart’ın kredi kartı uygulamasına bağlı ek ve sanal kartlar ile yapılan işlemler ve kartlı mobil temassız ödemeler de asıl kart harcamalarına dahil edilecektir. Bankkart Lira kazanımı, özelliğe katılım sağlandıktan sonra gerçekleşen alışveriş işlemleri için geçerlidir. Bankkart Lira kullanımı, ön provizyon, iptal, iade, nakit çekim, fatura ödeme, kurumsal tahsilat, karta para yükleme ve para transfer işlemleri ek Bankkart Lira kazanımı kapsamında değerlendirilmemektedir. Bankkart Ücretsiz, Bankkart Business ve Bankkart Başak ürünleri ile yapılan işlemler Ayın Sektörü özelliği kapsamında değerlendirilmemektedir.



İade Ve İptal Durumunda Ne Oluyor?



Ayın Sektörü özelliği kapsamında yapılan işlemlerin detaylarına, geçmiş dönem bilgilerine ve ek kazanım bilgilerine Bankkart Mobil, İnternet Şube, Müşteri İletişim Merkezi ve Şubelerimizden ulaşılabilmektedir. İptal veya iade işlemlerinin olması durumunda yüklenen Bankkart Liralar geri alınacaktır. Yüklenen Bankkart Liraların kullanılmış olması durumunda, kullanılan tutar kredi kartına veya hesaba borç olarak yansıtılacaktır. Müşterinin özelliğe dahil olabilecek tüm kartlarının iptal edilip yenilenmemesi durumunda özellik iptal edilecektir.



Ziraat Bankası Müşterileri 15 Gün İçinde 150 Bin TL Nakit Alacak



Kamu bankası olan Ziraat Bankası, 150.000 TL ihtiyaç kredisi ve içinde borçlarınızı da kapatabileceğiniz borç transferi kredisi için duyuru yaptı. Ziraat Bankası üzerinden nakit alacak kişilere, 3 ay ertelemeli ve 12 ay vadeli olarak ödenecek 150.000 TL kredi için Pazartesi günü başvurular başlayacak ve sadece 15 gün sürecek. Kampanyaya katılmak isteyenler bireysel müşteri olması durumunda, sigortalı olarak çalışıyor olması ve emekli olması durumunda kredi alabileceklerdir. Devlet memuru olan vatandaşlarda kimlikleri ile birlikte başvurularını gerçekleştirecek ve 150.000 TL için başvuruda bulunabileceklerdir. Ziraat Bankası'nın yaptığı son kampanyaya katılacak olan kişilerin esnaf olması durumunda, ticari müşteri olması ve en az 2 yıllık vergi levhası olması gerekmektedir.



Ziraat Bankası Borç Kapatma Kampanyası



Ziraat Bankası üzerinden 15 gün sürecek bu kampanyaya katılmak isteyenler, banka şartlarına uygun olması durumunda 15 gün içinde düşük faizli kredi alabileceklerdir. Düşük faizli kredi alacak kişiler, uygun faizlerle bu kredileri aldıkları zaman 150 bin TL üzerindeki kredilerde borç kapatma yapmak zorunda bırakılacak. Tüm banka kredi ve kredi kartı borçlarınızı tek bir yerde ödemek için Ziraat Bankası borç kapatma kredisi kampanyasına katılacaksınız. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Ziraat Bankası bu kampanyayı sizlere yapacak ve ihtiyacınız olan tüm tutarı almış olduğunuz maaşa göre belirleyeceksiniz.