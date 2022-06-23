ABD Temyiz Mahkemesi Arkansas'ın BDS Karşıtı Yasasını Onayladı

Bir ABD temyiz mahkemesi, devlet müteahhitlerinin İsrail'i boykot etmesini kısıtlayan bir Arkansas yasasını onayladı ve İsrail'in ihlallerinin eleştirisi söz konusu olduğunda hükümetin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği konusunda endişeleri artırdı.

Sekizinci Devre Mahkemesi Çarşamba günü, boykotların, ABD Anayasasının Birinci Değişikliği tarafından korunan “ifade edici davranış” değil, devletin düzenleme hakkına sahip olduğu ticari faaliyet kapsamına girdiğine karar verdi.

Ancak savunucular , İsrail yanlısı grupların desteğiyle düzinelerce devlet tarafından kabul edilen İsrail'i boykot etmeyi yasaklayan yasaların, Filistin'in insan haklarını destekleyen konuşmaları anayasaya aykırı olarak soğutmak için tasarlandığını söylüyorlar.

Bu tür yasalar, Uluslararası Af Örgütü de dahil olmak üzere önde gelen insan hakları grupları tarafından "apartheid" olarak tanımlanan Filistinlilere yönelik ihlalleri sona erdirmek için İsrail'e şiddet içermeyen baskı uygulamaya zorlayan Boykot, Elden Çıkarma ve Yaptırımlar (BDS) hareketine karşı koymayı amaçlıyor .

Amerikan-Arap Ayrımcılıkla Mücadele Komitesi'nin (ADC) yasal direktörü Abed Ayoub, “Bu korkunç bir okuma ve çok yanlış” dedi.

“Bence bu çok Amerikan karşıtı bir karar ve pozisyon. Bu, İlk Değişikliği kafasına çevirecektir. Mahkemelerimizin kendimizi ifade etme haklarımızı ve yeteneklerimizi bozduğu bir zamanda yaşadığımızı görmek şok edici.”

Arkansas davası, 2018'de Little Rock merkezli bir yayın olan Arkansas Times'ın, bir devlet üniversitesinden bir reklam sözleşmesi kazanmak için İsrail'i boykot etmeme taahhüdünü imzalamayı reddettikten sonra BDS karşıtı yasası nedeniyle devlete dava açmasıyla başladı.

Kanun, taahhüdü imzalamayan müteahhitlerin ücretlerini yüzde 20 oranında azaltmasını şart koşuyor.

Bir bölge mahkemesi başlangıçta davayı reddetti, ancak üç yargıçlı bir temyiz paneli, 2021'de bölünmüş bir kararla yasayı engelledi ve İlk Değişikliği ihlal ettiğine karar verdi . Şimdi tam mahkeme tüzüğü canlandırdı.

Arkansas Times gazetesi yayıncısı Alan Leveritt'in Çarşamba günü yaptığı açıklamada, gazetenin devleti dava etmesine yardımcı olan bir sivil haklar grubu olan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ile "gelecekteki adımları" tartışacağını söyledi.

ACLU ise kararı “yanlış” ve “bu ulusun uzun süredir devam eden geleneklerinden ayrılma” olarak nitelendirdi.

“Bu ülkenin İngiliz mallarının boykotu üzerine kurulduğunu ve boykotların o zamandan beri Amerikan siyasi söyleminin temel bir parçası olduğu gerçeğini görmezden geliyor. ACLU Konuşma, Gizlilik ve Teknoloji Projesi personel avukatı Brian Hauss yaptığı açıklamada, sonraki adımları düşünüyoruz ve siyasi boykotlar için sağlam korumalar için savaşmaya devam edeceğiz” dedi.