Teksas Yargıcı, 2 Trans Gençlik Ailesinin Soruşturmasını Engelledi

Bir Teksas yargıcı Cuma günü, devletin cinsiyeti onaylayan tıbbi bakım alan iki transseksüel gençlik ailesini soruşturmasını engellemeye devam etmesi için bir emir yayınladı ve ek soruşturmaları engelleyip engellemeyeceğini düşündüğünü söyledi.

Karar, kısmen geçen ay yayınlanan ve dava açan üç aileye yönelik soruşturmaları engelleyen ve LGBTQ savunuculuk grubu PFLAG Inc. üyelerine yönelik benzer soruşturmaları önleyen geçici bir emri genişletiyor. Grubun Teksas'ta 600'den fazla üyesi var.

Cuma günkü emrinde Yargıç Amy Clark Meachum, üçüncü aile ve PFLAG üyelerine karşı benzer soruşturmaları yasaklayan benzer bir emir verip vermeyeceğini hala tarttığını söyledi. Bu soruşturmaları engelleyen bir emir Cuma günü sona erecekti. Geçen ay bir avukat, transseksüel bir küçüğün üçüncü ailesinin, dava açıldıktan sonra devletin soruşturmasını kendilerine bıraktığını öğrendiğini söyledi.

Meachum, Cuma günkü emrin uygulandığı iki ailenin, emir olmadan “bu arada muhtemel, yakın ve onarılamaz bir yaralanmaya maruz kalacağını” yazdı.

Karar, devletin cinsiyeti onaylayan bakımı çocuk istismarı olarak etiketleme çabalarına karşı çıkan son karardı.

Mayıs ayında Teksas Yüksek Mahkemesi, devletin transseksüel gençlerin ebeveynlerini çocuk istismarı için soruşturmasına izin verirken, Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott'un emrini takiben çocuk refahı yetkilileri tarafından ilk temas kurulanlardan biri lehine karar verdi. Son meydan okuma Lambda Legal ve Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği tarafından üç gencin - iki 16 yaşındaki ve bir 14 yaşındaki - aileleri ve PFLAG adına getirildi.

Kanunsuz ve haksız bir soruşturma neden onarılamaz zarar verecek hiçbir şey bakımı için daha yapıyor ve çocuklarını onaylayan ve sağlık sağlayıcıları ile görüşerek kendilerine bakacak iyi ders arayan aileler için tabi, “grupların yaptığı açıklamada da,” Mahkeme yine tanıdı.

Aileler, soruşturmaların kendileri ve çocukları için yarattığı kaygı hakkında mahkeme dosyalarında konuşmuşlardı. Gençlerden birinin annesi, oğlunun intihar girişiminde bulunduğunu ve Abbott'un direktifini yayınladığı gün hastaneye kaldırıldığını söyledi. Mahkeme başvurusunda, gencin sevk edildiği ayakta tedavi psikiyatri tesisinin, hormon tedavisi reçete edildiğini öğrendikten sonra aileyi çocuk istismarı için rapor ettiğini söyledi.

Mart ayında bir yargıç, ailesi soruşturma altında olduğunu söyleyen 16 yaşındaki bir kız adına dava açıldıktan sonra Abbott'un emrini beklemeye aldı. Mayıs ayında Teksas Yüksek Mahkemesi, alt mahkemenin ileriye dönük tüm soruşturmaları engelleyerek yetkisini aştığına karar verdi.