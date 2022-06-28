Teksas, San Antonio'da Bir Kamyonun İçinde En Az 50 Kişi Ölü Bulundu

Amerika Birleşik Devletleri-Meksika sınırında insan kaçakçılığı girişimi olarak görünen San Antonio, Teksas'ta bir traktör römorkunun içinde en az 50 kişi ölü bulundu.

Meksika dışişleri bakanı Marcelo Ebrard Salı günü yaptığı açıklamada, ölenler arasında en az 22 Meksikalı, yedi Guatemalalı ve iki Honduras uyruklunun tespit edildiğini söyledi.

San Antonio İtfaiye Şefi Charles Hood daha önce Pazartesi günü karavanda bulunan 16 kişinin sıcak çarpması ve bitkinlik nedeniyle hastaneye nakledildiğini söylemişti. Aralarında dört küçük çocuk vardı.

"Gördüğümüz hastalar dokunulamayacak kadar sıcaktı. Sıcak çarpması, sıcak bitkinliği çekiyorlardı. Araçta su izi yok" dedi.

"Soğutuculu bir çekiciydi, ancak o teçhizatta görünür bir klima ünitesi yoktu."

Polis Şefi William McManus, olay yerindeki bir şehir çalışanının Pazartesi günü (23:00 GMT) 18.00'den kısa bir süre önce bir yardım çağrısıyla duruma karşı uyarıldığını söyledi. Memurlar, karavanın dışında yerde bir ceset bulmak için geldi ve treylerin kapısının kısmen açık olduğunu söyledi.

Araç, şehrin güney eteklerinde uzak bir bölgede demiryolu raylarının yanında bulundu ve McManus olayla ilgili üç kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Ebrard daha önce mülteci ve göçmenlerin boğulmasını "Teksas'ta bir trajedi" olarak nitelendirmiş ve yerel konsolosluğun olay yerine doğru yola çıktığını söylemişti.

San Antonio Belediye Başkanı Ron Nirenberg düzenlediği basın toplantısında, sakinleri “merhametli düşünmeye ve ölenler, hastalar ve aileleri için dua etmeye” çağırdı.

Bu insanları bu kadar insanlık dışı koşullara sokanların da hukuken sonuna kadar yargılanmasını diliyoruz” dedi.

Pazartesi günkü felaket, son yıllarda ABD-Meksika sınırı boyunca insan kaçakçılığının en ölümcül olaylarından biri olabilir.

Kamyonun bulunduğu yerin yakınındaki I-35 otoyolu, Meksika sınırından San Antonio'dan geçiyor ve yoğun kamyon trafiği nedeniyle popüler bir kaçakçılık koridoru. Reuters haber ajansına söyledi.

2017'de San Antonio'daki bir Walmart'ta park halindeki bir kamyonun içinde sıkışan on kişi öldü, 2003'te ise kentin güneydoğusundaki bunaltıcı bir kamyonda 19 kişi ölü bulundu.

Meksika sınırından yaklaşık 260 km (160 mil) uzaklıkta bulunan San Antonio'daki sıcaklıklar Pazartesi günü yüksek nemle birlikte 39,4C'ye (103F) yükseldi.

San Antonio Belediye Başkanı Ron Nirenberg Pazartesi günkü olayı “korkunç bir insanlık trajedisi” olarak nitelendirdi.

"Aileleri vardı ve muhtemelen daha iyi bir yaşam bulmaya çalışıyorlardı" dedi. İnsanları bu tür insanlık dışı koşullara sokan sorumluların, kanunlar çerçevesinde en üst düzeyde yargılanmasını umuyoruz” dedi.