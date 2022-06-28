Mali'deki Rus Wagner Grubu Moritanya'daki Mülteci Artışını Teşvik Etti

Sonunda, Ag'nin artık baş edemediği gün geldi.

O ve kuzey Mali'deki Timbuktu bölgesinin kırsal hinterlandındaki komşuları, kasabalarından geçen hayatta kalanların hikayelerini duymuştu. Ruslar olduğuna inanılan beyaz askerlerin Mali ordusuyla birlikte yakındaki kasabalardaki pazarlara girdiğini - dükkanları yağmaladığını ve ayrım gözetmeksizin insanlara saldırdığını ve öldürdüğünü söylediler.

Ag ve arkadaşları paniklediler, eşyalarını topladılar ve ülkeyi terk edene kadar durmadan kaçtılar.

Ruslar Mali ordusuyla birlikte şehre vardıklarında, Al Jazeera'ya kendisinin ve ailesinin yaklaşık bir ay önce geldiği komşu Moritanya'daki M'bera mülteci kampında Al Jazeera'ya “piyasada buldukları her şeyi alıyorlar” dedi. "Çoğu zaman kaçmaya çalışan insanlara saldırır. Kaçmaya çalışırsan kim olduğunu bilmeden seni öldürürler.”

2012'de çatışmanın başlangıcında geçici olarak buraya sığındıktan sonra M'bera'ya ikinci gelişi.

Ag – gerçek adı değil, Tuareg etnik grubu arasında “oğlu” anlamına gelen soyadlarının ortak bir ön eki – Mali devleti ve onlara karşı savaşan çeşitli silahlı gruplar tarafından yıllarca süren güvensizliğe katlanmıştı.

Ancak Ruslar tarafından rapor edilen gelişigüzel saldırılar ve tutuklamalarla birlikte işler yeniden kırılma noktasına gelmişti.

Mali ordusu, ayrılıkçı bir isyan olarak başlayıp, El Kaide ve İslam Devleti'ne bağlı silahlı grupların liderliğindeki bir savaşa dönüşen bir savaşın 10. yılında. Rusya bağlantılı Wagner paralı askerlerinin geçen Aralık ayında orduyu desteklemek için Mali'ye geldiği bildirildi.

Kampı yöneten Birleşmiş Milletler yetkilileri, 2021'in sonundan bu yana M'bera'da bir nüfus patlaması yaşadığını, 78.622 kişiye yaklaştığını ve hala sayıldığını söyledi - bir rekor.

Sadece Mart ve Nisan aylarında yaklaşık 7.000 yeni gelen kaydedildi. BM yetkilileri, birçok Malilinin kampın dışındaki komşu köylere sığınması nedeniyle gerçek sayının muhtemelen daha yüksek olduğunu söyledi.

El Cezire'nin konuştuğu mülteciler kuzey Timbuktu bölgesinden ve Mali'nin merkezindeki Segou bölgesinden. Moritanya'ya geçmek için farklı motivasyonları vardı. Bazıları silahlı grupların, Mali ordusunun veya ona bağlı savaşçıların şiddetinden kaçıyordu ve Wagner ile hiçbir bağlantısı olmadığını bildirdi.

Ancak çok sayıda mülteci ya Rusları özellikle bir tehdit olarak gösterdi ya da Mali'nin on yıl süren savaşındaki güvenlik durumunun Wagner paralı askerlerinin gelmesinden bu yana daha da kötüleştiğini söyledi.