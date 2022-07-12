Teksas Rüzgar Enerjisi, Sıcaklıklardan Dolayı Beklentinin Altında Çalışıyor

Teksas'ta önemli bir elektrik kaynağı olan rüzgar enerjisi, Lone Star State'in en çok ihtiyaç duyduğu anda, türbinlerin yapabileceklerinin 10'da birinden daha azını üretmesiyle devre dışı bırakılıyor.

Kavurucu bir ısı dalgası, Teksas şebekesini eşiğine itiyor. İnsanlar klimaları çalıştırdıkça güç talebi artıyor. Ancak bu arada, rüzgar hızları son derece düşük seviyelere düştü ve bu, eyaletin türbin filosunun potansiyel üretiminin sadece %8'inde olduğu anlamına geliyor.

Teksas, Amerika'nın petrol ve gaz merkezi olabilir, ancak aynı zamanda uzun zamandır ülkenin en büyük rüzgar enerjisi eyaleti. Yenilenebilir enerji kaynağı oldukça politize hale geldi: Bazı eleştirmenler, doğal gazla çalışan tesislerdeki kesintilerin daha büyük suçlu olmasına rağmen, geçen yılki ölümcül bir kış fırtınası sırasında Teksas şebekesinin başarısızlığından donmuş rüzgar türbinlerini sorumlu tuttu.

Texas türbinleri için mevcut düşükler, daha temiz enerji kaynaklarına geçiş yaparken dünyanın karşı karşıya olduğu daha geniş bir çelişkiye de işaret ediyor. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler kesintili rüzgar ve güneş kaynaklarından daha fazla elektrik üretirken, büyük ölçekli pil depolaması hala yükselişte. Bu, ana şebekeleri daha kırılgan ve şoka karşı savunmasız bırakır.

Isı dalgaları sırasında azalan rüzgar gücü yeni bir fenomen değil. Yoğun ısıya neden olan güçlü yüksek basınçlı sistemler, daha yüksek elektrik talebini karşılamak için daha fazla güce ihtiyaç duyulduğunda, genellikle rüzgar üretimini bastırır. Hava kütlesi, kütle başka bir yere hareket edene kadar yüzeye yakın rüzgarı boğuyor.

Şu anda, bu yüksek basınçlı sistemlerden biri doğrudan Yalnız Yıldız Durumunun üzerinde oturuyor.

Hava durumunun New Mexico'ya kaymasının beklendiği Salı günü, rüzgar enerjisinin çok daha güçlü olacağına dair umut var.

Enerji ve tarıma bakan ticari bir tahminci olan Commodity Weather Group'un başkanı Matt Rogers, "Yüksek basınç havayı batırıyor, bu yüzden tepenin hemen altında - bugün Teksas'ta olduğu gibi - hava doğrudan yere batıyor" dedi.