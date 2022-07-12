Meksika Cumhurbaşkanı Son Gerginliklerin Ardından Biden İle Görüşecek

ABD-Meksika ilişkisi - Trump yönetimi sırasında Meksika'nın göçü baskı altına alması ve ABD'nin diğer konularda baskı yapmaması ile basit bir takas - ticaret, dış politika, enerji ve iklim değişikliği üzerinde çok çeşitli anlaşmazlıklar haline geldi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Lopez Obrador'un Biden'ın Los Angeles'taki Amerikalar Zirvesi davetini küçümsemesinden bir ay sonra ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere Salı günü Washington'u ziyaret edecek.

Meksika lideri Biden'ın Küba, Nikaragua ve Venezüella liderlerini - tüm anti-demokratik rejimlere sahip ülkeleri - zirveye davet etmesini talep etmişti ve ayrıca ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteği “aptalca bir hata” olarak nitelendirdi.

Bu ve diğer konularda, Lopez Obrador'un Biden ile Meksika'yı tehdit eden ancak ABD'nin güney komşusundan tek bir şey isteyen Donald Trump'tan çok daha kötü geçindiği açık: göçmenlerin sınıra ulaşmasını durdurmak.

“Bence Biden yönetimi, ilişkiyi yeniden kurumsallaştırmak ve yalnızca göç ve ticaret merkezli olmayan ilişkiyi yeniden kurmak için daha çok uğraştı. Ve bence sonuç olarak bu, AMLO'nun konuşmaktan daha az çekindiği konuların ortaya çıkmasına neden oluyor," dedi Wilson Center'daki Meksika Enstitüsü müdürü Andrew Rudman, Meksikalıların başkana atıfta bulunduğu İspanyolca kısaltmayı kullanarak.

ABD'li yetkililer, Lopez Obrador'un fosil yakıtlara olan güveninden ve gaz ve yenilenebilir enerjiyle çalışan yabancı tesisler pahasına Meksika'nın devlete ait elektrik kuruluşunu tercih etme kampanyasından geri adım atmasını istiyor.

Washington, ABD-Meksika-Kanada serbest ticaret anlaşması kapsamında Meksika'yı çevre yasalarını ve sendikal hakları garanti eden kuralları uygulamaya zorlayan birkaç şikayette bulundu .

Lopez Obrador ayrıca ABD'nin Meksika'daki gazetecilerin öldürülmesiyle ilgili herhangi bir eleştirisini veya kendi Meksika hükümetindeki kontrolleri ve dengeleri zayıflatma çabalarını öfkeyle reddetti. Ayrıca, muhalefetin bir parçası olduğunu iddia ettiği Meksika'daki sivil ve sivil toplum gruplarına ABD tarafından fon sağlanmasına da kızıyor.

Bütün bunlar ikili ilişkilerde bir cadı karışımına dönüşüyor .

2006'dan 2013'e kadar Meksika'nın ABD büyükelçisi olarak görev yapan Arturo Sarukhan, “Günün sonunda sorun, bu ilişkide tam bir uyumsuzluğa sahip olmanız” dedi.

Sarukhan, “ABD'nin 'yakın iksa'dan [ABD pazarı için üretim]… rekabet gücü, Kuzey Amerika enerji güvenliği, enerji bağımsızlığı, enerji verimliliği açısından her şeyde kilit bir ortak olarak Meksika'ya ihtiyacı var” dedi. "Sorun şu ki, bunların hiçbirini umursamayan bir Meksikalı başkanınız var."

Meksika cumhurbaşkanının bahsetmek istediği şey, Haziran ayında neredeyse yüzde 8'e yükselen enflasyon. Enflasyon ve koronavirüs pandemisinin ekonomik etkileri artan sayıda Meksikalıyı göç etmeye yönlendiriyor - Teksas'ta kaçakçılar tarafından bir yarı römorkta terk edildikten sonra yakın zamanda ölen 53 göçmenden 22'si Meksikalıydı.