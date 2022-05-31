Ukrayna 600 Rus Savaş Suçu Şüphelisini Tespit Etti

Kiev'in en üst düzey savcısı, Ukrayna'nın 600'den fazla Rus savaş suçu şüphelisini tespit ettiğini ve bunlardan yaklaşık 80'ini kovuşturmaya başladığını söyledi.

Şüphelilerin listesi "Rusya'nın üst düzey ordusu, politikacıları ve propaganda ajanlarını" içeriyor, Başsavcı Iryna Venediktova Salı günü Lahey'de diğer ülkelerden meslektaşlarıyla tanıştığı bir basın toplantısında söyledi.

O, "her gün 200 ila 300 yeni savaş suçu vakası eklendiğini" de sözlerine ekledi.

Venediktova, Estonya, Letonya ve Slovakya'nın, şüpheli savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla ilgili bilgi alışverişi ve soruşturma yapılmasını sağlamak için Mart ayında Ukrayna, Litvanya ve Polonya tarafından kurulan Ukrayna'daki uluslararası bir soruşturma ekibine katılmaya karar verdiğini söyledi.

Onlar, Mart ayı başlarında Ukrayna'daki olası savaş suçlarıyla ilgili soruşturmasını başlatan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile birlikte çalışıyorlar.

ICC Savcısı Karim Khan'ın ofisi, Ukrayna'ya 42 soruşturmacı, adli tıp uzmanı ve destek personelinden oluşan bir ekip görevlendirdi ve Khan Salı günü yaptığı açıklamada, ICC'nin soruşturmaları desteklemek için "Kiev'de bir ofis açmak için çalıştığını" söyledi.

Venediktova, uluslararası desteğin Ukrayna'nın olası tüm savaş suçlarını soruşturma çabaları için hayati önem taşıdığını söyledi.

"Her şeyi doğru şekilde toplamalı ve korumalıyız. Herhangi bir mahkemede kabul edilebilir bir kanıt olmalı "dedi savcı.

Rusya, Ukrayna'da "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı şeyi gerçekleştirirken sivilleri hedef aldığını veya savaş suçlarına karıştığını reddetti.

Venediktova, Ukrayna'nın, Rus kuvvetlerinin saldırılarını bastırdığı doğu Donbas bölgesinde birkaç bin şüpheli savaş suçu tespit ettiğini söyledi.

"Savaş suçları hakkında konuşursak, insanların olası transferiyle ilgili, çocukların, yetişkinlerin Rusya Federasyonu'nun farklı bölgelerine olası transferiyle ilgili birkaç dava başlattık" dedi.

"O zaman, elbette, insanlara işkence etmekten, sivilleri öldürmekten ve sivil altyapıyı tahrip etmekten bahsedebiliriz."

Ukraynalı yetkililerin, Ukrayna'nın doğusundaki bir bölge olan Donbas'ın Rus kontrolündeki bölgelerine erişimi yoktu, ancak tahliye edilenler ve savaş esirleriyle röportaj yapıyorlardı, Venediktova, Avrupa Birliği yargı ajansı Eurojust'un merkezindeki basın toplantısında söyledi.

Eurojust'ta, kanıtlar ve tanık ifadeleri artık merkezi bir veritabanında saklanacak ve grubun tüm üyelerine sunulacak.

Venediktova, Ukrayna'nın Rusya'nın 24 Şubat'taki işgalinden bu yana ülke genelinde toplamda 15.000 savaş suçu vakası tespit ettiğini söyledi.