Tek tıkla anında kontrol edin! SGK'da ve bankada unutulan kalan para herkese iade edilmeye başlandı

SGK'da ve bankada unutulan kalan para herkese iade edilmeye başlandı. Tek tıkla anında kontrol edin! Bankalarda yapılan ödemeleri çekmeyen ve hesabında unutanlara bu paralarını çekmeleri için son uyarılar geldi. TMSF zaman aşımı sorgulama uyarısı ile bankadan unutulan paraları T.C. ile sorgulama e devlet üzerinden yapılacak. SGK tarfından milyonları ilgilendiren bir haber geldi. Bu habere göre bankalarda unutulan paraların çekilmesine ilişkin bir haber bu. SGK tarafından yapılan çeşitli yardım ve destek paraları bulunuyor. İşte bu hesaba yatırılan paralardan çekilmeyenlerin yani 2021 yılından kalan ödemelerin çekilmesi için uyarıda bulunuldu.

Bankada Unutulan Paralar nasıl Sorgulanır?

Son dönemde enflasyon rakamları ve dolar kurunda yaşanan yükseliş nedeni ile ekonomik sorunlar yaşanırken ve her kuruş paraya olan ihtiyaç artarken süreçte vatandaşlara kritik bir uyarı geldi. Devlet bankalarında unutulan paraların rekor seviyelere ulaştığı belirtildi. Yapılan uyarı ile vatandaşlara hemen bu rakamları e devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulama hatırlatılması geldi.

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