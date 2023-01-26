Resmi gazetede açıklanan emekli ödemesi: 13.000 TL net para ödenecek

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olup, kredi kullanacak olan kişilerin maaş müşterileri olmaları durumunda 13000 TL'ye kadar net para ödemeleri alacağı açıklandı. Emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde uygun faiz oranları ile birlikte nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılarak, 36 ay vadeli 13000 TL ödeme alabilirsiniz. Devlet destekli, faiz oranları ile birlikte verilecek olan bu kredilerden yararlanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde, ödemeler hızlı bir şekilde verilecektir.

Devlet destekli, faiz oranlarından yararlanmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, işlemlerinizi gerçekleştirerek, bu banka şubeleri üzerinden hızlı bir şekilde kredi alabilirsiniz. Devlet destekli, faiz oranlarından yararlanmak için Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş almanız ve daha önce bu bankalar üzerinden kredi kullanıp, düzenli ödemeler yapmış olmanız, banka tarafından istenmektedir.

Emekliye ödeme...

Emekli maaş alan vatandaşlar için yapılacak olan bu ödemelerde nakit ihtiyacı olup, kredi kullanacak olan tüm vatandaşları belirli şartlar dahilinde, ödemeler hızlı bir şekilde hemen hesaplara yatırılmaktadır. Emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz ihtiyaç kredileri bankaların mobil uygulamaları üzerinden internet siteleri üzerinden ve banka şubeleri üzerinden emekli olan vatandaşlara maaş alma şartı ile verilmektedir. Sadece 13000 TL değil, daha yüksek ödemelerde bankalar üzerinden nakit kredi kullanabilir, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın yapmış olduğu bu kampanyalara sizlerde katılabilirsiniz.

Borç kapatma kredisi...

Borç kapatma kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için de kampanya başlatan, kamu bankaları, emekli emekli maaşını kendi bankasından alan veya emekli maaşını kendi bankasına taşıyacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştireceğini açıkladı. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmanız içinde sizlere destek kredisi verilecek emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız bu kredilerde yüksek limitli kredi almanız durumunda bütün banka borçlarınız kapatılacaktır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın resmi internet sitelerine giriş yaparak kampanyalar detaylarını öğrenebilir, faiz oranlarını öğrenerek güncel faiz oranları ile birlikte aylık kredi taksit hesaplamanıza da buradan öğrenebilirsiniz.