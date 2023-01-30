Tek tıkla 4 400 TL nakit yardım! E devlet başvuruları açıldı. Aile Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Tek tıkla form doldurulmak sureti ile e devlet üzerinden işlem yapılarak 4 400 TL yardım alabilirsiniz. 18 yaşından büyük iseniz düzenli ödeme alabilirsiniz…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ açıklama yaptı. Sosyal yardım ödemeleri 2023 yılında da devam ediyor. Dar gelirli aileler, yardıma ve bakıma muhtaç olan yüzbinlerce kişi başvuru yapmaları halinde sosyal yardımlardan yararlanabilecek. Aile Bakanlığı tarafından duyuru geldi. E devlet üzerinden tek tıkla form doldurularak 4 400 lira yardım alınabilecek. Başvurular ise başladı.

Pandemi döneminde başlayan ekonomik kriz tüm dünyayı etkilerken aynı zamanda Türkiye üzerinde de yoğun bir etkisi görüldü. Bir yandan döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar bir yanda ise Rusya Ukrayna savaşı vatandaşın alım gücünü önemli derecede düşürdü. Devlet bu durumda vatandaşın yanında yer alarak onlara sosyal yardım ödemelerinde bulunuyor.

Çeşitli kalemlerde sosyal yardımlarda bulunarak dar gelirli ailelerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanıyor. Bakanlıktan bu konuda son dakika açıklaması geldi. E devlet üzerinden form doldurularak 4 400 TL ödeme alınabilecek.

Form Doldurun ve Şartı Sağlayan Herkes Alabilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama ile ihtiyaç sahibi kişilere 4 400 TL ödeme yapılacağını bildirdi. Engelli yakınına, evde bakıma muhtaç olan kişilere yapılacak olan bu yardımlar için başvurular başladı. E devlet üzerinden form dolduran ve şartları sağlayan herkes alabilecek. Ödemeler ise 15 Şubat tarihinden itibaren başlayacak.

18 Yaşından Büyük Olan Herkes Başvurabilir

2023 yılında ücret ve maaşlara yapılan zamlar sonrası, gözler sosyal yardım ödemelerine yapılacak zamlara çevrildi. Sosyal yardım ödemelerine de zam yapan devlet 18 yaşından büyük olan kişilerin başvuru yapmaları halinde 4 400 TL ödemeyi alabilecek. Önceki yıl yapılan evde bakım maaşı 3 346 TL iken, 2023 yılı için evde bakım maaşı 1 000 TL artış ile 4 436 TL ye ulaşmış oldu.