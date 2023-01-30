Devlet Tarafından Annelere Verilecek Sosyal Yardımlarda Şartlar Netleşti! 13 Bin 500 TL Ödeme ...

Devlet tarafından anneler verilecek sosyal yardımlarda şartlar netleşti. 13 500 TL ödeme yapılacak. Devlet sosyal yardım ödemeleri ile vatandaşın yanında yer almaya devam ediyor. Bu sefer yardımlar anneler için geliyor. Şartları sağlayan annelere 13 500 TL ödeme yapılacak.

Annelere devletten sosyal yardım müjdesi! Şartları sağlayan ve doğum yapmış olan annelere sosyal yardım yapılacak. Şartları ve tutarı belli oldu. Başvuru yapılması halinde doğum yardımı yapılacak. Ekonomide çalışan kadınların çalışma hayatında aktif olmaları için devlet destek veriyor. Doğum yapan annelere 13 500 TL lik yardım yapılacak. Doğum yardımı için şartlar belli oldu. Doğum yardımı ile merak edilenler haberimizde…

Devletten doğum yapan annelere sosyal yardım desteği. Yeni doğum yapan anneler başvuru yapmaları halinde ödemeye hak kazanacak. Doğum izni parası olarak doğum yapan annelere 13 500 TL ödeme yapılacak.

Devlet Doğum Yapan Annelerin Yanında

Çalışan annelerin yanında yer alan devlet, doğum yapan annelere ödeme yapıyor. Ödeme ile ilgili tüm detaylar belli oldu. Sosyal yardım ödeme kalemlerinden olan doğum yardımı için şartlar açıklandı. Çalışan kadınların doğum nedeni ile iş hayatından ayrı kalmalarını istemeyen devlet, doğum iznine ayrılmış annelere 13 500 TL ödeme yapıyor.

Annelerin devlet tarafından verilen ödemelere hak kazanması için son 3 yıl içinde 600 gün sigorta primlerinin ödenmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra ödemeden yararlanabilmek için doğumdan sonra işlerine geri dönmeleri de gerekir.

Çalışmayan Anneler De Doğum Yardımı Alabilecek

Devlet sadece çalışan annelere doğum yardımı sağlamıyor. Sosyal yardım imkânlarından çalışmayan anneleri de faydalandırıyor. Doğum yapmış olan tüm anneler bu haktan faydalanabiliyor. 2015 yılından sonra dünyaya gelen her çocuk için ödeme yapılıyor. 1 çocuk için 300 TL ödenirken, 2.çocuk için 400 TL ödeniyor. Toplamda 600 TL ödeme yapılıyor. Doğum parası için başvuru yapma şartı bulunmuyor. Doğan çocuk için kimlik kartının çıkarılması ile birlikte yardım parası ödeniyor. Doğum yapan anneler kimlik kartları ile birlikte PTT şubelerine giderek doğum parasını alabilir.