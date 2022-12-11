Tek tek hesapladık… ÖTV matrahı sonrası! İşte Fiat Egea, Opel Mokka, Toyota Corolla, Renault Megane, BMW 1.18 fiyatları

ÖTV matrahı sonrası! Tek tek hesapladık… İşte Fiat Egea, Opel Mokka, Toyota Corolla, Renault Megane, BMW 1.18 fiyatları... Bu modellerin ÖTV indirimi sonrası fiyatları oldukça uygun hale geldi. Bu beğenilen modellerde bu fiyatların sunulabilmesinde ÖTV indiriminin etkisi çok büyük olmaktadır. Satın almak istediğiniz bu modeller arasından seçim yapmak için bu araçların özelliklerine ve fiyat seçeneklerine bakmanız uygun olacaktır.

Fiat Egea, Opel Mokka, Toyota Corolla, Renault Megane, BMW 1.18 Hangi Modeli İsterseniz

Yılın son günlerinde araç almak için acele etmelisiniz. Satın alacağınız modeli belirleyerek hemen bayilere koşmalısınız. Ötv indirimi sonrası ortaya çıkan fiyatlar sebebiyle sıfır araçlara çok fazla talep bulunuyor. Bu talep sebebiyle ortada sıfır araç bulmak da zor olacak. Bu sebeple Fiat Egea, Opel Mokka, Toyota Corolla, Renault Megane, BMW 1.18 modellerinin indirimli fiyatlarını incelemenizde fayda bulunmaktadır.

· Fiat Egea: Fıat Egea 1.3 Multijet 95 HP easy manuel dizel paket araç 532 bin 900 liradan satılırken yeni düzenleme ile fiyatı 503 bin 294 liraya gerileyecek.

· Opel Mokka: 870.900 TL'den başlayan fiyatlarla 150.000 TL 15 Ay %0,99 veya 120.000 TL 12 Ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı bulunuyor.

· Toyota Corolla: 2022 Toyota Corolla'nın 284.300 TL ile satın baz modelinde yapılan ÖTV indirimi 107.000 TL'yi bulmaktadır.

· Renault Megane: 2023 Renault Megane Joy 1.3 TCe 140 HP Manuel-Benzinli 605.900 TL olarak satışa sunuluyor.

· BMW 1.18: Sport Line 1.084.300 TL olarak satışa sunuluyor.

Bu modellerde bu fiyatları bir daha bulamayabilirsiniz. Hemen beğendiğiniz modele ulaşıp satın almalısınız.

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