Tarım kredi markette bugün indirimin kralı geldi! Yağ, çay, şeker, un ve daha birçok ürünün fiyatı dip yaptı

Yağ, çay, şeker, un ve daha birçok ürünün fiyatı dip yaptı. Tarım kredi markette bugün indirimin kralı geldi! Özellikle ayçiçek yağı, un, şeker, çay gibi ürünlerde Tarım Kredi Marketlerde çok büyük indirimler yaşanıyor.

Tarım Kredi Market İndirimleri!

Türkiye'nin en büyük ve ucuz market zincirine sahip olan Tarım Kredi markette yer alan indirimli ürünler şu şekilde sıralanıyor:

· TK Dana-Kuzu Satır Köfte Map Tabak 400 gr. 47,90 TL,

· Tunas Tahin 600 gr 37.90 TL,

· TKK Üzüm Pekmezi 800 gr 37.90 TL,

· Nar KG 12,90 TL, Armut Ankara kg 9.90 TL,

· Havuç kg 7.90 TL,

Temel ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz ve uygun fiyat seçenekleri ile çok rahat bir şekilde alışverişinizi tamamlayabileceğiniz zengin ürü listesi şu şekilde sıralanabilir:

· TKK OLG 3 Dilimli Keçi İnek Peyniri 525 gr 52.90 TL,

· TKK OLG 3 Dilimli Koyun İnek Peyniri 525 gr 52.90 TL,

· Duranlar Köy Peyniri 650 gr 46.50 TL,

· ÖZlem Pastırma Dilimli 120 gr 37.50 TL,

· TK Dana Macar Salam 250 GR 27.50 TL,

· TK Isıl İşlem Görmüş Dana Kangal Sucuk 180 gr 27.90 TL.

· TK Dana Soyulmuş Sosis 250 gr 26,90 TL,

· TK Dana Kokteyl Sosi 200 gr 20.5 TL,

· Özlem Dana Macar Salam 50 gr 7.75 TL,

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