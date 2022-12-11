Tek tablo tüm zamlar! Asgari ücrete 2023 Ocak zammı, emekli, memur maaşı enflasyon farkı netleşti

Asgari ücrete 2023 Ocak zammı, emekli, memur maaşı enflasyon farkı netleşti. Tek tablo tüm zamlar! Ülkemizde milyonlarca çalışan kişilerin dört gözle beklediği 2023 zamları için yeni zamlar açıklanmakta. Tüm çalışan kişiler bu anı bekliyor bu zamların ne kadar olduğunu merak edenler için işte detaylar... Ülkemizde son zamanlardaki yüksek enflasyon nedeniyle tüm çalışan kişiler maaşlarına gelecek olan büyük zamları beklemekteler.

Zam ne kadar olur

2022 yılında asgari ücretin 5 bin 500TL olarak kesinleşen maaşın 2023 yılında 8 bin TL ila 9 bin TL arasında olacağı düşünülüyor. Devlet memuru ve emekli Türk vatandaşların ise 2022 yılının son 6 ayının enflasyon yüzdesinin farkı kadar zam verilmesi düşünülüyor ve bu verilen zam fiyatına ise Cumhurbaşkanı tarafından jest olarak rahatlama zammı bekleniyor. Geçtiğimiz son yılda hatırladığınız üzere asgari maaş için bu yıl bir ilk yaşanıp Temmuz aylarında yükselen enflasyon nedeniyle asgari maaşlara zam gelmişti.

2022 yılının başlarında 4250 TL olarak kesinleşen asgari ücret sonraki zamanlarda yükselen enflasyon nedeniyle zam yaparak 5500TL olarak belirlenmişti daha sonrasında tekrardan zam beklentisi oluşmuştu fakat hükümet Aralık ayını belirterek asgari ücretli çalışanların aklındaki sorulara kapıyı kapatmıştı.

Asgari Ücrete 2023 Ocak Zammı

Mevcut asgari ücret maaşı 5 bin 500 TL olarak açıklarken yeni zamlı maaşın 8 bin TL olması halinde zam seviyesi yüzde 47 olarak gerçekleşmiş olacak.

Emekli, Memur Maaşı Enflasyon Farkı Netleşti

Emeklilerin maaşlarına geçen Temmuz ayında yüzde 42,35 oranında zam yapılmıştı. Yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankası’nın beklentisiyle birlikte yüzde 65,2 oranında çıkması halinde emekli maaşları yüzde 22,85 oranında maaş zammı artışı meydana gelecek.

Memur ve memur emeklilerinin maaş maaşlarına Ocak ayında ise enflasyon farkı olarak yüzde 16,51 oranında enflasyon farkı verilecek. Maaş zammı ve enflasyon farkı toplamında ise memurların ve memur emeklilerinin maaş zammı Ocak ayında yüzde 24,51 olacak.



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