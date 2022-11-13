Tek şartı yerine getiren emekli! 40 bin TL ödeme alacak, Bu hafta için 08-17 arasında ödenecek!

Emekli maaşı alan vatandaşlar, 40000 TL'ye kadar ödeme olmak istiyorlarsa başvurularını bu hafta içerisinde gerçekleştirerek, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 36 ay vadeli nakit kredi kullanabilir. Emekli maaşınızı almış olduğunuz, bankalar Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank ise başvurumuzu gerçekleştirerek, 40000 TL'ye kadar ödeme alabileceğiniz bir kampanya hazırlandı.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurumuzu gerçekleştirerek, kamu bankaları üzerinden alabileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanacak olan tüm emeklilere 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturma imkanı sunulurken, nakit kredi kullanacak olan kişilere de 90 gün ertelemeli olarak işlem yapılmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 40000 TL'ye kadar verilecek olan kredi başvurusu nasıl yapılır?

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız başvurularda, nakit kredi kullanacak olan kişilerin özellikle kamu bankaları üzerinden alacakları emekli maaşları hesaplara önem taşımaktadır. Ekonomik sıkıntı yaşayan ve bankalardan kredi isteyen vatandaşların emekli maaşları bu bankalar üzerinden alınması durumunda kredi işlemlerinizi hızlı birşekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerine giderek kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden yapacağınız kredi başvuruları haricinde internet sitesi ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de nakit almanız mümkündür.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi imkanı sağlanıyor. 36 ay vadeli 40000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılan bu işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.