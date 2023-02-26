15 milyon emekliye yeni haber verildi: 6000 TL ek ödeme, geri ödemesiz olarak sizlere verilecek

Özellikle son zamanlarda bankalar bu konu üzerinde sıkça çalışmalar yapmaktadır. 6000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlar yaşadı! Kuveyt Türk Bankası yaptığı son duyuru ile birçok emekliyi kendi bankasına çekmeyi başarırken diğer bankaları da bu yarışa dahil etti. Kuveyt Türk Bankasının emekliler için yaptığı kampanyanın içeriğine yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Son zamanlarda bankalar emeklilere yönelik sürekli müjde duyuruları yayınlanmaktadır. Ülkemizde her 10 kişiden 1 inin emekli olması bankalar için oldukça önem arz etmektedir. Emekli maaşını Kuveyt Türk Bankasından almak isteyen emeklilere 6.000 TL’ye kadar promosyon verileceği açıklandı.

Kuveyt Türk Bankası Emekli Promosyon Kampanyası

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından alınan emekli maaş ödemelerini, Kuveyt Türk Bankasına taşımanız halinde alacağınız promosyonlar aşağıdaki gibidir:

5.500 TL ve üzeri emekli maaş sahiplerine 6.000 TL,

Emekli Promosyonu Kampanyası Şartları Nelerdir?

Müracaatınızı size en yakın Kuveyt Türk Bankası şubesine giderek basitçe gerçekleştirebilirsiniz. Emekliler maaşlarını en az 3 yıl bu banka aracılığıyla alacağını taahhüt etmesi halinde promosyona hak kazanmış olur. Aksi takdirde promosyon alamayacaklardır.

Müracaat sonrasında emekli ilk maaşını şubeden çektikten sonra promosyonu alabilmek için başvuru yapmalıdır. Bu başvuru sonrası 3 iş gününde promosyon ücreti peşin olarak teslim edilir.

Bazı durumlarda kişiler birden fazla emekli maaşı alabilmektedir. Sizde birden fazla emekli maaşına sahipseniz, birden fazla promosyon ücreti almanız mümkün değildir. Bu durumlarda emekli maaşının toplamı alınır ve ortaya çıkan ücrete göre bir defa promosyon ödemesi yapılır.

Vefat eden emeklinin maaşına hak kazanan eşi ve çocukları da maaşlarını Kuveyt Türk Bankasından almak istediklerini bildirmeleri halinde bu kampanyadan yararlanabileceklerdir. Bu promosyon tutarı da yukarıda belirttiğimiz ücretler doğrultusunda gerçekleşecektir.

Güncel olarak maaşını Kuveyt Türk Bankasından alan emekliler son 3 yıl içerisinde herhangi bir promosyon ödemesi almadıysa, banka şubesine giderek promosyon için hemen başvuru yapma hakkına sahiptir.