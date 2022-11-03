Tek Bir Şartı Karşılayan Herkese Maddi Yardım Yapılacak! Bu Fırsat Kaçırmayın...

Korona virüs salgını birçok vatandaşımızı olumsuz yönde etkilemişti. Bu olumsuzlukların giderilmesi adına vatandaşlara çeşitli destek ödemeleri yapıldı.

Pandemi dönem oldukça zor dönemler yaşayan vatandaşlara birçok alanda maddi destek yapıldı. İlk planda bin lira tutarında yapılan ödemeler sonraki zamanlarda 800 liraya kadar çıktı. Tek bir şartı sağlayan vatandaşlar için ödemeler devam ediyor. Ödemeler ile ilgili tüm ayrıntıları haberimizde yakalayabilirsiniz…

Korona virüs salgınında ihtiyaç sahibi vatandaşlara devlet tarafından destek ödemeleri yapılıyordu. Salgın boyunca yapılan ödemeler vatandaşı biraz olsun rahatlatmıştı. Ödemeler hala devam ediyor. Hatta bu ödemelerin yanına yeni destekler de eklendi. Fakat bu nokta birçok vatandaş yapılan ödemelerden haberdar değil. Başvuru yapılmadığı için her hangi bir şekilde yararlanılmıyor. Devlet tarafından verilen bu destekler PTT aracılığı ile vatandaşa her ay ödeniyor.

PTT İki Ödeme Birden Yapıyor

2 ayda bir PTT aracılığıyla yapılan ödemeler hak sahibi ailelere veriliyor. Aylık olarak on binlerce kişiye yapılan ödemelerin yanı sıra ek olarak da bazı çocuklara 300 TL destek ödemesi de yapılıyor. Başvuru koşullarını inceleyebilirsiniz…

Ülkemizde askerlik hizmeti zorunla bir görevdir. Askerli hizmetini yerine getirirken devlet tarafından destek ödemesi almak mümkün. Birçok aileyi ilgilendiren bu destek ödemesi ile düzenli nakit yardımı alabilirsiniz. Ödemeler ailelere iki ayda bir yapılıyor. PTT tarafından yapılan ödemelerde aylık tutarlar 400 TL olarak belirlendi. İki ayda bir yapılan ödemede tutar 800 TL oluyor. Bir yıl boyunca yardım devam ediyor. Süre dolunca yardım otomatik olarak kesiliyor.

Ayrıca devlet bunun yanı sıra asker ailelerinin yanı sıra muhtaç ailelerinde yanında yer alarak asker çocuklarına yönelik destek ödemesi sağlıyor. Ödemelerde önemli artışlar sağlandı. Muhtaç durumda olan er ve erbaşların 18 yaş altı çocuklarına aylık olarak 150 TL ödeme yapılıyor. İki ayda bir yapılan ödemelerde toplam ödeme tutarı 300 TL ye denk geliyor. Muhtaç ailelerin çocuklarına yapılan ödemeler PTT Kurumu tarafından yapılıyor.

Devlet sadece askerlerin ailelerini değil muhtaç asker çocuklarına da yönelik destek ödemesi sunuyor. Üstelik ödemelere de P artış yapıldı. Muhtaç er ve erbaşların 18 yaşının altındaki çocuklarına da aylık 150 lira ödeme verilmekte. İki ayda bir alınan bu ödemeler de toplamda 300 Türk lirasına denk gelmekte. Yine çocuklar için olan nakit desteği de PTT aracılığıyla alınmakta.