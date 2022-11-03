Kimlik Kartlarında Flaş Gelişme! 31 Aralık itibarıyla...

Yeni Kimlik kartlarında flaş gelişme yaşındı. Çipli kimlik kartları ile gelişmeleri yakından inceledik. Hayatımıza girişi ile birlikte birçok değişikliği beraberinde getiren kimlik kartları için tüm detaylar haberimizde…

Çipli kimlik kartları ile gelişmeleri sizler için araştırdık. Çipli kimlik kartlarının hayatımıza girmesi ile birlikte birçok noktada değişikler gerçekleştir. Teknolojinin gelişmesi ile beraber akıllı çözümler hayatımıza entegre edildi. Madern bir hayatın yanı sıra hızlı iletişim ağıda insanlara sunulmuş oldu. Çağın getirdiği yeniliklere artık yetişmek mümkün olmuyor. Eski kimliklerin yerini alan yeni çipli kimlikler, beraberinde birçok kolaylığı da getirmiş oldu. Polis ve jandarma kontrol noktalarında kimlik kontrolleri yapılırsın çipli kimlik kartı kullanımı tüm bilgileri karşı tarafa aktarmaya yetiyor. Tüm bilgiler bir şey ifade etmeye gerek kalmadan artık biliniyor.

31 Aralık E- İmza, GSM Aboneliği Gibi Birçok Alanda Hizmetler Uzaktan

Bilgi teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayınlanmış olan yönetmelikte bazı değişikler yapıldı. Haberleşme ve elektronik sektöründe kimlik doğrulama işlemlerinin uzaktan yapma imkânı getirildi. Resmi gazetede yayınlanarak uygulama koyulan yönetmeliğe göre e imza doğrulama işlemleri yapay zekâ aracılığı ile yapılabilecek.

İlgili yönetmelik ayrıca GSM aboneliği, işletmeci değişikliği ve sim kart değişikliği işlemlerini video konferans ile yapay zekâ kullanılarak e devlet üzerinden yapılabilecek. Yüz yüze iletişim zorunluluğunun azaltılması, pandemi sürecinin ardından zaman tasarrufu da sağlayacaktır. Bu yöntemler ile her zaman tasarruf yapılırken aynı zamanda nakit anlamında da tasarruf sağlayacaktır.

E- İmza Kullanıcı Sayısı Her Geçen Gün Artıyor

E-imza işlemleri günümüzde artık birçok kurumda kullanılıyor. 5 milyonun üzerinde e imza kullanımı mevcut gözüküyor. Bu sayı ise her geçen gün artmaya devam ediyor. İlk defa 2055 yılında kullanılan e güven şirketi tarafından uzaktan kimlik kontrolü yöntemi kullanılmıştır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 2021 yılında yapılmış olan bir araştırmaya göre 5 milyonun üzerinde e imza kullanılırken mobil e imza kullanıcı sayısı ise 800 bine yaklaşmıştır. Giderek artan sayının kısa sürede belirgin bir şekilde artış göstereceği belirtiliyor.