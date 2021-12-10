Tek Başvuru Yaparak, Kimlikle 77000 TL Nakit İmkanı Sağlanacak, 2 Banka Birleşti, Düşük Faizli Onay Vereceğini Açıkladı

Tek başvuruda 77 bin TL kredi veren bankalar hangileridir? Tek başvuru yaptığınızda hızlı bir şekilde 77 bin TL kredi onayı hangi bankalar üzerinden alabilirsiniz. Sizlere şimdi 77 bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi veren bankalar hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Sizlerde bu bankalar üzerinden kredi başvurusu yaparak kredinizi hızlı bir şekilde kullanılabilir. Onaylı kredinizi anında banka müşterisi olmanız durumunda hesabınıza da atabilirsiniz.

77 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız bazı şartlara uygun olmanız gerekiyor. İhtiyaç kredisi kullanacak olan müşteriler 77 bin TL'ye kadar kredi onayı almak istiyorlarsa daha önce kredi kartı veya kredi kullanmış olmaları gerekli.

Özellikle kullanmış olduğunuz bu kredi ürünlerinde düzenli ödemeler yapmanız ve kredi notunuzu yüksek olması da gerekiyor. Bu şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız 77 bin TL'ye kadar kredilerinizi bir başvuru yaparak onay alabilir ve hemen kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere hangi bankalardan bu işlemlerin yapabilirsiniz bu konu hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Yapı Kredi Bankası 77 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Tek başvuruda kredi onayı almak isteyen kişilerin kredi notu 1300 ve üzerinde olması durumunda Yapı Kredi Bankası 77 bin TL'ye kadar anında onay verecektir. Kredi başvurusunu banka şubesinden yapabileceğiniz gibi ayrıca bankanın resmi internet sitesinden veya SMS ile de yapabiliyorsunuz. SMS ile kredi başvurusu yapan müşteriler 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilir, bunun için cep telefonunuzun Mesaj kısmına bireysel yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazdıktan sonra 4411 numarasına gönderin. Bu şekilde Yapı Kredi Bankası kredi başvurusu yapmış olacaksınız. Kredi onayı aldığınızda bu onaylı kredi kadar kredinizi de banka şubesinden kullanabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması kullanan müşteriler de Yapı Kredi Bankası mobil uygulamasına girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir. Onaylanan 77 bin TL kredi tek başvuruda onay aldıktan sonra hesabınıza aktarabiliyorsunuz. Bunun için bankadan hesabı müşterisi olması gerekiyor.

İş Bankası 77 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Tek başvuru yaparak hızlı bir şekilde 77 bin TL kredi kullanmak isteyen kişiler İş Bankası'nın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. İş bankası ihtiyaç kredilerinde ayrıca müşterilerine 3 ay ertelemeli olarak da kredi imkanı sağlamaktadır. Sizlerde bu şekilde kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler şartlara uygun olmaları durumunda İş Bankası şubelerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyor. Kredi başvurusu İş Bankası şubelerinden yapacaksanız bankaya giderken kimlik ve gelir belgenizi de yanınızda götürmeniz gerekmektedir. Bankanın bir diğer kredi kampanyası ise İş Cep uygulaması üzerinden verdiği online ihtiyaç kredisi kampanyasıdır. İş Cep uygulamasına girerek buradan kredi başvurunuzu yapabilir ve onaylanan kredinizi bankaya gitmeden hemen hesabınıza atabiliyorsunuz. Özellikle 77 bin TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilerin kredi notunun 1500 üzerinde olması gerekmektedir. Düşük faiz oranları ile birlikte işlem yapmak istiyorsanız İş Bankası aradığınız banka olabilir.