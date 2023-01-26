Tek başına, bütün banka borçlarından kurtulacak kişiler bu habere gelsin... Ödemeler yarın başlıyor!

Bankalardaki olan güncel ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmak için başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz kampanyalardan bir tanesi olan tüm banka borçlarınızı tek bir yere toplayacağınız borç transfer kredisi başladı.

Transfer kredisi kampanyasına katılacak olan tüm vatandaşların kamu bankaları üzerinden düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi alabileceğini söylemek isteriz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları, diğer bankalardaki olan tüm banka borçlarınızı kapatarak sizlere yüksek limitli kredi ödemeleri vermektedir.

100 bin TL'ye kadar olan tüm borçlarınızı kapatabilirsiniz...

Bankalar, yapmış olduğu bu kampanyada, sizlere ihtiyaç kredisi ve borç kapatma, kredisini aynı anda vererek sizleri rahat bir nefes almanıza olanak sağlayacaklardır. Kredi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara banka müşterisi olması durumunda daha uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi imkanı sağlayacak olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, banka borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlara tek bir şart dahilinde kredi imkanı sağlamaktadır.

Sadece güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmanız için kamu bankaları üzerinden başvuru yapabilir, eğer borç kapatma kredisi almak istiyorsanız da sadece banka şubeleri üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, banka müşterileri olmaları durumunda kredi ödemelerini 5 dakika içerisinde hesaplarına yatırarak öğrenebilmektedirler.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda ise emekli maaş hesapları üzerinden işlem gerçekleştirilmektedir. Emekli olup, kredi kullanacak olan kişiler, hem maaş taşımalarını yapabilir hemde kredi işlemlerini gerçekleştirerek, uygun faizlerle bu kredilerden yararlanabilmektedirler. Kredi işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, en yakın banka şubesine giderek işlem yapabilirsiniz.