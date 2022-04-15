Tek Başına 10.000 TL Ödemeler Hesaplara Yatıyor! Bankadan Açıklama Geldi, Nakit İsteyenler Başvuru Yaparak Alıyor. Son dakika kampanyası ile 10.000 TL ödemeler bugün yatmaya başladı. Tc kimlik numaranıza göre, 10000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişiler, 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirerek, kredi alabilecek.

Başvuru yapmak isteyen kişiler, ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olarak alabilecekleri bu kredi kampanyalarına katılmak istiyorlarsa, 36 ay vadeli olan ihtiyaç kredisini 1200 ve üzerinde kredi puan olması durumunda kredi onay alabilecektir.

Kamu bankaları ile birlikte özel bankaların başlatmış olduğu, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olmasıda şarttır. Ziraat Bankası başta olmak üzere özel bankalardan Garanti Bankası ve Denizbank tarafından da verilecek olan bu kredilere başvurular oldukça basit.

Ziraat Bankası, 10000 TL ödeme nasıl alınır?

Ziraat Bankası, devlet bankası olmasından dolayı vatandaşlara hızlı birşekilde sonuç vererek, kredi kullandıran bankaların başında geliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası üzerinden 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi kullanabiliyorsunuz. Başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, 90 gün ertelemeli olan bu kredi kampanyasına en yakın şubeler üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa, ayrıca bu bankanın mobil uygulaması aracılığı ile de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. 10 Bin TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişiler için başlatılan bu kampanyada mobil uygulama üzerinden onay alan ve kredi kullanacak olan kişiler banka şubelerine gitmeden işlemlerini yapabiliyor. Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusunda, hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Denizbank ve Garanti BBVA Bankası 10.000 TL İçin Kampanya Başlattı!

Denizbank ve Garanti Bankası üzerinden on bin TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılmak istiyorsa, bankaların yapmış olduğu SMS kredi servisini internet bankacılığı kredi Servisi ile işlemlerini gerçekleştirebilir. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu, cep telefonunuz üzerinden SMS ile yapmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına mesaj gönderin. Başvuru yapacak olan kişiler, Garanti Bankası üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa, bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan kredi kampanyası hakkında bilgileri öğrenebilir ve nakit kredi kullanabilir.