Suriye: İsrail'in Şam Yakınlarındaki Füze Saldırısı

Suriye ordusu, İsrail'in Şam yakınlarındaki Suriye askeri pozisyonlarına birkaç füze fırlattığını ve maddi hasara neden olduğunu söyledi.

Devlet medyası, Cuma günü adı açıklanmayan bir askeri yetkilinin, saldırının Perşembe günü gece yarısından kısa bir süre önce gerçekleştiğini söylediğini ve İsrail füzelerinin bir kısmının Suriye hava savunması tarafından vurulduğunu da sözlerine ekledi.

Muhalif bir savaş gözlemcisi olan Birleşik Krallık merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, füzelerin başkentin güneybatısında, Katana banliyösü yakınlarındaki İran destekli savaşçıların mevzilerini vurduğunu söyledi.

İsrail ordusundan herhangi bir yorum gelmedi.

İsrail yıllar boyunca Suriye'deki hedeflere yüzlerce saldırı düzenledi, ancak bu tür operasyonları nadiren kabul etti veya tartıştı.

Bununla birlikte, Suriye'de savaşçıları konuşlandırılmış Lübnan Hizbullah grubu gibi İran müttefiki milislerin üslerini hedef aldığını kabul etti. Milislere bağlı olduğuna inanılan silah sevkiyatlarına saldırdığını söylüyor.

İsrail, Suriye'deki tesislere ve silahlara yönelik saldırılarını, kuzey sınırındaki İran varlığının kırmızı çizgi olduğunu söyleyerek haklı çıkarıyor.