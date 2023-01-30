Tek bankadan ödeme haberi geldi! Banka müşterisi olmanız yeterli olacak!

Garanti Bankası yapmış olduğu yeni duyuruda, kendi banka müşterisi olan tüm vatandaşlara ödeme haberi vereceğini açıkladı. Son zamanlarda yapılan ihtiyaç kredisi başvuruları ile birlikte nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara, Garanti Bankası, özellikle düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri vermeye devam ediyor. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli işlem yapılacağı açıklandı. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi bu banka üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir ve dilediğiniz zaman kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Garanti Bankası, başlatmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte nakit kredi kullanacak olan kişilere hemen aynı gün içinde 50000 TL ödeme veriyor. 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız yapan kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, işlemlerinizi gerçekleştirerek, bu banka üzerinden dilediğiniz zaman 50000 TL 36 ay vadeli kredi almanız mümkün olacak.

Tek banka tarafından yapılan bu kampanyada, özellikle de banka müşterisi olan vatandaşlara garanti mobil uygulaması üzerinden 7 24 banka şubelerine gitmeden de ihtiyaç kredisi ödemeleri verileceği açıklandı. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşların 50000 TL kadar ödeme alabilmeleri için 3 ay ertelemeli kredi alacağı açıklandı.

En yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte işlem yapabileceğiniz gibi aynı zamanda Garanti Bankası'nın kendi resmi internet sitesine girerek buradaki kredi başvuru formunu doldurup da işlem yapabilirsiniz. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurusunu gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde kredi ödemesi verilerek işlem yapılmaktadır. Garanti Bankası müşterisi olan emekliler emekli maaşlarını bu banka üzerinden alıyor olması durumunda daha yüksek limitlerde de hem ihtiyaç, hemde borç kapatma kredisi alabiliyorlar.